Niemand vervolgd voor dood Prince

Er wordt niemand vervolgd voor de dood van rockicoon Prince. De artiest overleed precies twee jaar geleden aan een overdosis pijnstillers. Het is niet te achterhalen waar de pillen vandaan komen, meldt persbureau Reuters.

Prince werd op 21 april 2016 dood gevonden in een lift op zijn landgoed Paisley Park, nabij Minneapolis. Al snel bleek dat de oorzaak een overdosis van de pijnstiller fentanyl is, een middel dat dertig tot vijftig keer sterker is dan heroïne. “Er is geen bewijs dat Prince willens en wetens fentanyl heeft ingenomen”, zei openbaar aanklager Mark Metz van Carver County donderdag. “Ook is er geen bewijs dat de pillen waardoor Prince overleed zijn voorgeschreven door een dokter.”

Het overlijden van Prince, op 57-jarige leeftijd, kwam compleet onverwacht. Hij trad nog tot enkele weken voor zijn dood op. Later bleek dat hij in het jaar voorafgaand aan zijn dood kampte met een verslaving aan pijnstillers. Daarvoor zocht de artiest wel hulp, maar die kwam te laat.