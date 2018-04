Naoufal F. schuldig aan meedogenloze en levensgevaarlijke aanslag

De rechtbank in Amsterdam heeft Naoufal F., een kopstuk uit de onderwereld wiens naam in Amsterdam is verbasterd tot Noffel, veroordeeld tot achttien jaar cel voor betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag in 2015. Volgens de rechtbank blijkt uit het bewijsmateriaal dat Noffel aanwijzingen heeft gegeven aan een moordcommando van drie schutters en twee helpers dat de aanslag voorbereidde en uitvoerde. De anderen waren al eerder veroordeeld, tot tussen de 12,5 en 20 jaar celstraf.

Het beoogde doelwit, de Amsterdammer Pjotr R. overleefde de aanslag, maar dat doet volgens de rechtbank niets af aan de ernst van het geweld waarbij Naoufal F. is betrokken. „Verdachte heeft een belangrijke aansturende rol gespeeld bij de aanslag op Pjotr R.”, aldus de rechtbank in een toelichting. „Verdachte wilde zo graag dat die aanslag lukte dat hij risico op onschuldige slachtoffers voor lief heeft genomen.”

PGP-telefoon

Het vonnis van de rechtbank reikt veel verder dan deze strafzaak en deze verdachte. Het Openbaar Ministerie is Naoufal F. op het spoor gekomen via PGP-telefoons. Dat zijn speciale toestellen die verstuurde en ontvangen boodschappen zo versleutelen dat de recherche het berichtenverkeer niet kan volgen. Deze toestellen zijn al jaren in gebruik, maar sinds 2014 kan het Nederlands Forensisch Instituut de beveiliging van individuele toestellen kraken. De niet-vernietigde berichten in de telefoons van de verdachten speelden een belangrijke rol in deze zaak. Ook wist de recherche in 2016 beslag te leggen op 3,6 miljoen PGP-berichten die zijn verstuurd via de PGP-aanbieder Ennetcom. Deze data zijn in beslag genomen servers die in Canada stonden. Met behulp van gegevens uit deze databerg is het gelukt om Naoufal F. te identificeren als betrokkene bij de moordaanslag. Hoewel hij op de dag van de moordaanslag in Dublin verbleef, is hij nauw betrokken geweest bij de aanslag, aldus het Openbaar Ministerie.

De rechtbank acht deze stelling van het OM bewezen. Volgens de rechtbank is de manier waarop de PGP-data verkregen zijn rechtmatig en niet in strijd met internationale verdragen. Ook de methode waarop met behulp van deze data Naoufal F. is geïdentificeerd als de man achter de bijnaam Buik levert volgens de rechtbank bruikbaar bewijs op.

Dat is voor het Openbaar Ministerie van groot belang, omdat in tientallen strafzaken die nu lopen materiaal uit de PGP-data van Ennetcom is ingebracht als bewijs. De strafzaak tegen Naoufal F. is de eerste waarbij de rechtbank dit gebruikte materiaal en de achterliggende opsporingsmethoden als rechtmatig en bruikbaar voor het bewijs kwalificeert.