Mishandeling in Berlijn om een keppeltje

Opnieuw heeft een antisemitisch incident Berlijn opgeschrikt. Een 21-jarige Israëlische student met een keppeltje op werd dinsdagavond in de welgestelde wijk Prenzlauerberg op straat mishandeld, terwijl zijn belager ‘Yahudi’ riep, Arabisch voor ‘Jood’.

De student, Adam Armush, filmde de gebeurtenis met zijn telefoon, het filmpje circuleert op internet. Bondskanselier Merkel noemde het „een verschrikkelijk voorval’’ en zei dat tegen antisemitisch geweld krachtig en vastberaden opgetreden moet worden.

Gebalde vuist

Armush is niet Joods, maar een Arabische Israëliër, die Joodse familieleden heeft. Hij studeert al drie jaar in Duitsland. Het keppeltje droeg hij als experiment, vertelde de student aan Duitse media, omdat hij had gehoord dat het niet veilig is dat in Duitsland te doen, wat hij niet kon geloven.

Met een vriend, die ook een keppeltje droeg, liep hij dinsdagavond tegen acht uur door de buurt. Er waren veel mensen op straat, de terrassen waren vol. Van de andere kant van de straat zou het duo in het Arabisch zijn toegeroepen door drie mannen, van wie één zijn vuisten balde, zijn ceintuur losmaakte en op Armush afkwam. Die riep in het Duits: ‘ik film je’!. Maar dat schrikte de belager niet af. Herhaaldelijk sloeg hij met de ceintuur op het slachtoffer in.

Vechtpartij

De meeste getuigen zouden niets hebben gedaan, maar toen er een vechtpartij ontstond die verder uit de hand dreigde te lopen kwam een vrouw tussen beide. Daarop gingen de drie mannen er vandoor. De politie onderzoekt de zaak. De verdachte, wiens gezicht op de video duidelijk herkenbaar is, meldde zich volgens Duitse media donderdag met zijn advocaat bij justitie. Het zou gaan om een 19-jarige vluchteling uit Syrië.

De kwestie komt in Berlijn hard aan, omdat er recentelijk een reeks antisemitische incidenten aan vooraf is gegaan. Verschillende gevallen van scholieren zijn naar buiten gekomen die door medeleerlingen, kinderen van Turkse en Arabische ouders, ernstig zijn geïntimideerd omdat ze Joods zijn of zouden zijn. In één geval verliet het slachtoffer, dat door medeleerlingen geslagen was, zijn school omdat de schoolleiding weigerde de zaak serieus te nemen.

De eigenaar van een Isräelisch restaurant werd eind vorig jaar voor zijn zaak uitgescholden – wat ook op video is vastgelegd. In 2017 werden in Berlijn 288 antisemitische strafbare feiten geregistreerd, een verdubbeling sinds 2013.

De video: