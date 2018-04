Minister wil ‘minder neutrale’ voorlichting seksuele voorkeur op mbo

De voorlichtingslessen over diversiteit op het gebied van seksualiteit moeten “minder neutraal” worden. Dat wil minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, meldt persbureau ANP donderdagavond. Volgens haar is het belangrijk dat studenten op het mbo leren dat acceptie van de verschillen in seksuele voorkeur positief is.

Er wordt nu ook aan voorlichting gedaan op mbo-scholen. In die lessen leren de studenten dat over het onderwerp seksualiteit en verscheidenheid verschillen van mening kunnen bestaan. De Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) vinden die insteek te neutraal. In het debat over het Emancipatiebeleid maakte Van Engelshoven bekend dat zij het met hen eens is. Ze wil de voorschriften voor de lessen op mbo-scholen aanpassen.

In de nieuwe voorlichting moet duidelijk worden gemaakt dat respect voor verschillende seksuele voorkeuren “een basiswaarde in onze samenleving” is.

In een reactie noemt het COC, de belangenorganisatie voor zogeheten lhbti’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en inter-seksuelen), de aanpassing “een overwinning voor LHBTI-studenten in het mbo.”