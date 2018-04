Milan (14) maakte ‘razend knap’ filmpje bij gedicht Perquin

Maak een filmpje bij een gedicht. Die opdracht kreeg Milan de Moor (14) van zijn docent Nederlands op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Milan koos Carlo ‘de Veroveraar’ da C. van Ester Naomi Perquin, tekende met houtskool op zijn kamer meer dan 2.000 frames en maakte daar een stop-motion filmpje van. Het resultaat is zo bijzonder dat hij door de dichteres is uitgenodigd voor de Nacht van de Poëzie. En hij kreeg een 9,5.

„Dit gedicht sprak me meteen heel erg aan”, vertelt Milan, die voor de opdracht de bundel Celinspecties uit de boekenkast van zijn ouders trok. „Het gaat over een inbreker die niet inbreekt voor geld, maar omdat hij de leefruimtes van andere mensen mooi en interessant vindt. Hij breekt in voor de schoonheid van vreemde kamers. Dat vind ik een mooi beeld. Ik zag direct voor me hoe de scènes eruit zouden zien.”

‘Vegerig en viezig’

Hij tekende ze in houtskool: dat had hij gezien op een tentoonstelling van William Kentridge, een Zuid-Afrikaanse kunstenaar die ook films maakt van houtskooltekeningen. „Dat is ook makkelijker dan verf want je kunt het uitvegen, dan hoef je niet 2.000 nieuwe tekeningen te maken. Het wordt dan wel vegerig en viezig maar dat vond ik niet erg.” Met een grote felle lamp erop en de stop-motion app op zijn telefoon maakte hij het filmpje. Hij was er drieënhalve week mee bezig; drie dagen voor de deadline was hij klaar. De tekst kreeg hij in het filmpje door letters op een doorzichtig vel te schrijven dat op de tekening lag.

„Mijn klasgenoten waren wel een beetje verbaasd”, zegt Milan. „Zij hadden hun filmpje in één dag gemaakt. Ze hadden zoiets van: waarom zou je er zo veel tijd in steken.” Ja, waarom eigenlijk? „Ik dacht: ik ga het gewoon doen. Maar het duurde veel langer dan ik dacht en toen kon ik niet meer terug. Ik ben heel blij met het resultaat.”

Geen tien

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin kreeg het filmpje te zien via haar uitgever, naar wie Milan het had gemaild. Ze vond het zo „razend knap gemaakt” dat ze besloot hem uit te nodigen voor de Nacht van de Poëzie.

Vindt Milan het jammer dat hij geen tien kreeg? „Daarover mag ik niet klagen. Meestal haal ik zeventjes voor Nederlands, dus dit is goed voor mijn gemiddelde. Het cijfer maakt mij ook niet veel uit. Ik vind het geweldig dat de dichter erop gereageerd heeft en dat ik nu geïnterviewd word.”

Kunstwerk van William Kentridge: