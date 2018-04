Aleppo aan de muur

‘Dit schilderij hing in de wachtruimte van de huisartsenpraktijk in Rijen, het dorp waar ik net met mijn partner Hans was gaan wonen. We hadden al wel een bank, maar nog niets om erboven te hangen. Dit kunstwerk paste er qua kleuren perfect bij. ‘Aleppo’, stond op het kaartje dat ernaast hing. Het schilderij maakte deel uit van een expositie van een lokale kunstenares, Corina van Steenhoven. Ik heb haar gebeld en mocht het schilderij een paar dagen op proef thuis ophangen.

„Het schilderij geeft de gevolgen weer van het bombardement op Aleppo in het najaar van 2016. Corina vertelde dat ze een Syrisch gezin had opgevangen en begeleid bij de integratie in Nederland. Deze ervaring leerde haar dat er ondanks het grote verdriet ook altijd ruimte was voor plezier. Dat contrast heeft ze in dit schilderij verbeeld. Linksonder zie je de trieste, donkere kleuren van het bombardement, en rechts het licht dat schijnt uit de ramen van het flatgebouw, waar het leven gewoon doorgaat.



Trees van Kempen (58), teamcoach en adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen uit Rijen, kocht Aleppo van Corina van Steenhoven. Gekocht voor 250 euro van de kunstenaar.

„Hans en ik hebben elkaar in 2014 ontmoet tijdens onze pelgrimstocht naar Santiago. We waren op dezelfde dag vertrokken, zonder het van elkaar te weten – hij vanuit Denderhoutem, ik vanuit Maastricht. In het midden van Frankrijk kwamen we elkaar tegen. Na weken alleen te hebben gelopen, besloten we samen verder te wandelen. Het lot heeft ons samengebracht, daar zijn we van overtuigd. Het was geen gemakkelijke stap om, bij thuiskomst, definitief voor elkaar te kiezen. Ik stond er alleen voor, mijn huis was verkocht en ik had een sabbatical van een half jaar genomen als afdelingshoofd bij de gemeente Rheden. Onderweg naar Santiago wilde ik de balans van mijn leven opmaken. Hans was, twee weken voordat hij aan de tocht begon, met pensioen gegaan en wilde reflecteren over wat de toekomst hem zou kunnen bieden. We herkenden ons beiden in de boodschap van het schilderij, in het contrast tussen donker en licht.

„Na mijn reis naar Santiago heb ik het roer omgegooid en mijn baan opgezegd. Tijdens het wandelen voelde ik me zo één met de natuur. Je ervaart de seizoenen, je ziet alles groeien. De druiven die in Frankrijk nog klein en pril waren, werden in Spanje al geoogst. Deze natuur moet zo mooi kunnen blijven, besefte ik. Nu adviseer ik bedrijven hoe ze duurzaam kunnen ondernemen. Dit voelt echt als een nieuw leven. Het kunstwerk hangt nu ruim een jaar in onze woonkamer en voelt als ‘ons verhaal’.”