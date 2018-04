Koning geeft Swaziland nieuwe naam

Swaziland heet voortaan het Koninkrijk eSwatini, oftewel “het land van de Swazi’s”. Koning Mswati III heeft zijn land donderdag herdoopt, melden internationale persbureaus.

De vorst maakte de naamswijziging bekend in een toespraak die hij hield in de stad Manzini. Zijn land, een voormalige Britse kolonie, is dit jaar vijftig jaar onafhankelijk. Mswati III heeft ter ere daarvan besloten dat de oude naam eSwatini weer in gebruik zal worden genomen.

Volgens de koning moeten zijn onderdanen zich kunnen identificeren met het land waarin zij wonen. “Het land van Swazi’s” past daarbij. Bovendien zorgde de naam Swaziland voor verwarring, zei Mswati III: “Iedere keer als wij in het buitenland zijn, wordt aan ons gerefereerd als Zwitserland.”

Hij heeft de naam Koninkrijk eSwatini al een aantal keer eerder gebruikt, meldt persbureau Reuters, zoals tijdens vergaderingen van de Afrikaanse Unie.