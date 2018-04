In China rocken kinderen op Pippi Langkous

De luchtgitaar van het zevenjarige Chinese jongetje gaat alle kanten op. Zijn haren plakken bezweet op zijn voorhoofd en hij kronkelt alsof hij van Led Zeppelin is. Naast hem gaan leeftijdgenootjes uit hun dak terwijl zanger Jon van den Elsen (46) achter hen nog eens het refrein van ‘Meester Rock’ zingt. Zoiets maakte het theater in Shanghai nog nooit mee.

„We hebben onze kinderen onderschat”, zegt moeder Xiao Hua. Wel vijf keer vroeg ze aan haar driejarige dochter of ze het nog leuk vond. Wilde ze al weg? Telkens schudde het meisje extatisch haar hoofd.

De rockmuziek is speciaal voor kinderen. Niet van die zoetsappige melodietjes maar stevige gitaren, bespeeld door mannen in leren hesjes en met lange haren – echte rockers. Nederlandse rockers welteverstaan. Dit was in januari. De band Hippe Gasten komt eind april voor de derde keer terug naar China, waar ze inmiddels aardig beroemd aan het worden zijn.

De ‘Ko Ge’ (coole broers) zoals Van den Elsen, Daan Koch (37), Maurice Cramer (41), Richard Wallenburg (50) en Björn van den Boom (40) in het Chinees genoemd worden, genieten van de adoratie van kinderen én hun ouders. Het ene na het andere petje voorzien ze na de concerten van een handtekening. Van den Elsen vertelt over de meisjes achter de balie van het hotel. „Ze klommen praktisch over de balie heen om met ons op de foto te gaan”. Toetsenist Maurice Cramer: „Ze zien ons als een grote buitenlandse popband.”

Het publiek in China is wat jonger dan de doelgroep van zes- tot twaalfjarigen die de band in Nederland bedient. Bovendien waren de bandleden vooraf gewaarschuwd voor tamme reacties uit de zaal. Chinees publiek blijft bij een concert vaak gewoon op hun stoel zitten. Maar die reactie viel mee.

De aftermovie van de tour van Hippe Gasten in China.



De stedelijke middenklasse geeft graag geld uit aan entertainment voor hun kinderen, en is gulzig nieuwe dingen aan het verkennen. De Chinese muzikant en schrijver Liu Jian haalde de band naar China. Hij ergerde zich aan de ouderwetse muziek waar zijn kinderen naar moesten luisteren – iets anders was er niet. „Er zijn in mijn leven zo veel dingen veranderd in China. Er kwamen wolkenkrabbers en auto’s – waarom moeten kinderen nu nog luisteren naar muziek die decennia geleden is geschreven?”

Het eerste popconcert in Shanghai waar Liu Jian zijn dochter in wandelwagen mee naartoe nam, liep uit op een drama. De muziek was te hard, en hij moest haar verschonen op de deksel van een vuilnisbak. Kon dat niet anders? Met zijn Amerikaanse vrouw Rebecca Kanthor besloot hij een kinderfestival te organiseren. De muziek moest écht goed zijn, zodat de ouders er ook naar wilden luisteren.

Droom

Van de tientallen muzikanten in de Verenigde Staten en Europa kozen ze Hippe Gasten als een van de twee bands die op hun festival Hand in Hand mochten optreden. De andere band was de meer poppy Amerikaanse Lucky Diaz and the Family Jam Band. Liu Jian was gefascineerd door het charismatische optreden van de Nederlandse rockers. „Het was een risico”, zegt hij nu. Hij wist niet precies wat ze zongen, maar de uitstraling van de band beviel hem, en „het optreden bleek in het echt nog veel beter”.

Voor Hippe Gasten was het een droom die uitkwam. De band timmerde met hun kinderrock al tien jaar aan de weg in Nederland. De muzikanten proberen ‘het gat’ te vullen voor kinderen die de kleutermuziek ontgroeid zijn maar nog niet klaar zijn voor het echte werk. „Kinderen groeien op met elektronische muziek – ze weten bijna niet meer hoe die muziek gemaakt wordt”, zegt Cramer. „Wij, vijf meneren die op een podium instrumenten bespelen, maken echte muziek.”

Liedjes moeten wel eerst langs vijf vertalers en een censor

De bandleden laven zich aan het feit dat ze serieus worden genomen. Van der Elsen: „In China hoeven we niet te bewijzen dat we óók een leuke bandje voor volwassenen zijn. Daar zijn we dat meteen al.” Het Chinese publiek laat zich niet afschrikken door het predikaat kindermuziek en geniet van de vet aangezette rockervaring – vernevelingsmachine, leren outfits en stoere poses incluis.

Op een scherm achter de musici loopt tijdens het concert de Chinese tekst van de liedjes mee. Wel vijf vertalers bogen zich over ‘Tonnie van Tegenover’, ‘Beroemd zijn is een keuze’ en ‘Een beetje Pippi’. Uiteindelijk maakte Liu Jian er een goed lopende Chinese tekst van. Als ze al kunnen lezen, zijn de kinderen te druk met dansen. Het is aan hun ouders om later te vertellen waar die man in de strakke, zwart-wit gestreepte broek over zong.

Prinsessenjurken

Hoe simpel de liedteksten ook zijn, ze passen bij de uitdagingen waar Chinezen voor staan bij de opvoeding van hun kinderen in de amorfe Chinese maatschappij. ‘Tonnie van Tegenover’ (Ze was vroeger zeerover, nu wast ze de wc’s) gaat over gelijkheid, en ‘Beroemd zijn’ (Dat moet je kunnen, het is een vak apart) is een lied over hard werken als je je droom wil bereiken.

Wat te denken van het liedje over de zonnebril van Gucci? ‘Echte vrienden, die houd je ook zonder een zonnebril van Gucci’, zingt Van der Elsen de menigte, gekleed in buitenlandse merkkleding, toe.

De favoriet van Liu Jian is het liedje over Pippi Langkous, het ‘meisje met rode vlechtjes in d’r haar’ met ‘vliegensvlugge ogen’ dat ‘geen gevaar kent’. Meisjes kunnen kortom net als jongens ‘cool’ zijn. Volgens Liu Jian past dat credo goed bij de nieuwe middenklasse, die ondanks haar obsessie met alles wat ‘schattig’ is, van dochters net zulke hoge verwachtingen heeft als van zonen.

Concerten van januari 2018 van Hippe Gasten in China.



Het succes in China legt de band geen windeieren in eigen land. „Eindelijk komt Nederland erachter dat we best een bijzonder bandje zijn”, zegt Cramer. Een nieuw album is in de maak, ditmaal geproduceerd door Skiggy Rapz, die ook met Guus Meeuwis en Diggy Dex werkte. Van den Elsen: „We hopen dat we als eerste bandje voor kindermuziek op de radio worden gedraaid.”

Internationaal georiënteerd

De Chinese fans wachten ondertussen op nieuwe liedjes. Die zijn al geschreven maar moeten nog vertaald en door de censor goedgekeurd worden. Aan Liu Jian om de teksten zo te stroomlijnen dat ze voor Chinese ogen geschikt zijn. De teksten van Hippe Gasten leverden tot nu toe geen problemen op. „De censor is ook maar een mens, en heeft misschien zelfs kinderen”, verklaart de organisator.

Als China een internationaal georiënteerde samenleving wil worden, moet de regering accepteren dat kinderen nieuwe ervaringen opdoen, vindt Liu Jian. Officieel is er in de concertzalen waar het festival plaatsvindt een maximum van drieduizend bezoekers toegestaan, maar Hippe Gasten is ook uitgenodigd om 30 april op te treden op het grootse Changjiang International Music Festival, waar tientallen bands optreden voor tienduizenden bezoekers van alle leeftijden.

Ondertussen staan de volgende Hand in Hand festivals in China al op het programma. Liu Jian wil met zijn vrouw de komende jaren festivals organiseren in honderd Chinese steden – de teller staat nu op acht. Zelf stopte hij op zijn zestiende met school, en had een tijdlang geen idee wat te doen met zijn leven. „Rockmuziek vertelde me welke weg ik moest inslaan”, vertelt Liu Jian. „Ik hoop dat Chinese kinderen al eerder dromen kunnen maken.” Hij laat het aan de Ko Ge over om het zaadje voor die dromen te planten.