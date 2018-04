André Hazes speelt buiten, zijn moeder veegt de scherven op

Vroeger was alles slechter – kunnen we met een verbaasd geamuseerde glimlach concluderen als we naar Het kasboekje van Nederland kijken. Maar als we vervolgens het verleden vergelijken met nu, blijkt er pijnlijk veel hetzelfde te zijn.

De zesdelige reeks op NPO 2 is een ietwat schoolse maar leerzame geschiedenis van de persoonlijke financiën van de Nederlanders, beginnend met het eerste zakgeld en eindigend met de laatste wil. Er hoort ook een onderzoek bij van de Universiteit Utrecht.

Deze keer gaat het over de financiële ongelijkheid van man en vrouw. Net als in Andere Tijden krijgen we verrukkelijk archiefmateriaal en persoonlijke getuigenissen. Voor vrouwen was het vroeger overzichtelijk: als zij gingen trouwen, gaven zij hun werk op, en gingen zij thuis zitten met de kinderen en de was. De rest van hun leven waren zij financieel afhankelijk van hun man. Tot 1956 waren ze zelfs ‘handelingsonbekwaam’.

Nog voor we zijn uitgelachen over zoveel achterlijkheid, komt presentator Eric Smit met de ongemakkelijke waarheid: vrouwen in Nederland verdienen nog altijd minder dan mannen en werken vaak parttime. Zo zijn ze vaak nog steeds financieel afhankelijk van hun partner. Dat wreekt zich vooral na een scheiding.

Illustratief voor zijn betoog is „de zelfverzekerde blondine” Carlijn in Het mooiste meisje van de klas (NPO 1) – sowieso een rolbevestigend programma. Carlijn verdiende op haar veertiende al honderden guldens als betaalde danseres in de discotheek. Later verdiende zij haar eigen geld als blootmodel, in de Panorama en de Playboy. Maar ze maakte haar school niet af en stapte in het traditionele huwelijk, waarin een welgestelde man haar verzorgt.

Dat het mooiste meisje staat voor jaloersmakende losbandigheid, is een vast onderdeel van dit programma. Doorgaans zit daar een duistere kant aan: door verkeerde keuzes en foute mannen komt het mooiste meisje aan de grond te zitten. Carlijn breekt met dit stramien: ze was altijd stralend zelfverzekerd en gelukkig, en dat is zij nog steeds.

Reality zonder ruzie en ellende – dat zie je niet vaak. Op SBS6 begint André Hazes fils aan de tweede reeks van zijn realityprogramma André Hazes: Ik haal alles uit het leven. Ook bij hem geen wolkje aan de lucht. De zanger van het levenslied wordt steeds beroemder, drijft minder op de hits van zijn beroemde vader, André Hazes père (1951-2004). En hij heeft een leuk traditioneel gezin – ook hier blijft de vrouw binnen met het kind.

Zelfs met zijn moeder Rachel heeft hij zich verzoend, na een optreden in Ahoy, net als zijn vader. Dat de jonge Hazes in het openbaar opgroeide, blijkt uit hoe hij een ontmoeting met zijn moeder aankondigt: „De eerste keer dat mijn moeder weer op camera komt!”

De zanger lijkt doorlopend in een feeststemming (opgepookt door de aanwezigheid van de cameraploeg) met steeds weer een biertje in de hand. Een biertje? Hm. Was zijn vader niet een zware drinker? Misschien wordt het toch nog reality mét drama. Hazes maakte er twee slechte grappen over tegen Rachel, waaruit blijkt dat de moeder zijn drankgebruik afkeurt. Rachel lacht niet. Zij weet hoe het is om te leven met een agressieve alcoholist.

Je ziet Rachel denken: ‘Die Eric Smit heeft gelijk. Vrouwen zitten nog altijd thuis, terwijl de mannen buiten spelen. En ze mogen nog altijd de scherven opvegen.’

