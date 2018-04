‘Het doet wat met je brein, 40.000 mensen die voor je losgaan’

Rapper Twan ‘Big2’ van Steenhoven (32) – zwarte trui, zwarte jeans, gouden ketting, sneakers – eet een maaltijdsalade, drinkt een glas gemberthee en vertelt dat hij ’s ochtends en ’s avonds een half uur mediteert of aan yoga doet. „Ik doe alles wat cliché is”, zegt hij. En dan: „Ik heb bijna het gevoel dat ik me ervoor moet verontschuldigen. Maar toen ik keihard alcohol aan het promoten was, had ik dat geen moment.”

Hoe komt dat, denk je?

„Mensen horen liever dat het oké is om je kop eraf te zuipen. Iedereen wil een quick fix. Maar voor mij is dit een quick fix. Ik kan in de ochtend tering-depressief wakker worden maar na een kwartiertje yoga of mediteren, ben ik happy as fuck.”

Big2 is een bekende rapper en producer die jarenlang met hiphopduo The Opposites een van de populairste nationale hiphopacts vormde. Ruim vier jaar geleden won het duo de Popprijs – de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland – na een succesjaar met hitsingle ‘Sukkel Voor De Liefde’, album Slapeloze Nachten en overrompelende festivalshows op Lowlands en Pinkpop.

De rapper leefde ruim tien jaar, zoals hij het noemt, „de raglife”: festivals en clubs op hun kop zetten, beesten in het uitgaansleven, non-stop hard knallen. Het was jarenlang „supervet”, zegt hij, een haast eindeloos lijkende zegetocht met zijn „jeugdvriend als tagteam”, zoals hij rapt op zijn nieuwe, sterke soloalbum ‘Van Staal’.

CV Big2

Big2 kreeg als producer en rapper van The Opposites onder meer de Pop Prijs, Zilveren Harp en een 3FM Award toegekend. Het duo maakte in 2004 naam via de reeks Straatremixes en scoorde in de jaren erna hits als ‘Dom, Lomp & Famous’, ‘Slaap’ en ‘Sukkel Voor De Liefde’. Big2 is een veelgevraagd producer in de Nederlandse hiphopscene en won in 2008 tijdens de State Awards de prijs voor beste hiphopproducer. Naast The Opposites bracht hij platen uit met de acts Straight Outta Control en Mario Kartel. ‘Van Staal’ is niet zijn eerste solowerk. Eerder verschenen van Big2 de mixtape Zin In! en het soloalbum Ik ben Twan.

Big2 en Willem de Bruijn, het andere lid van The Opposites, rolden als jochies de rapscene in en stapelden succes op succes. „Dan gooiden we de prijs van onze show omhoog om het iets rustiger te krijgen, maar betaalden mensen dat ook gewoon. Het werd een sneeuwbal, en wij dachten lang alleen: vet, ze willen nog meer.”

Maar op het moment dat ze hun grootste successen vierden, werd de drukte voor Big2 te veel. „Eerder werd bijvoorbeeld ‘Broodje Bakpao’ een nummer-1-hit, was er drie maanden even veel aandacht, en werd het daarna weer rustig. Bij onze laatste plaat was het succes zoveel groter en hield het zoveel langer aan. We waren helemaal het middelpunt van de popcultuur. Maar tussen de optredens door zat ik geïsoleerd in mijn woonkamer. Ik kon niet forever in die energie blijven zitten.”

Therapie

Op zijn nieuwe, stemmige gitaarballad ‘Thuis’ rapt Big2: „Ik word ineens wakker en ik pas er niet meer tussen […] mijn kamer zo leeg na een volle Paradiso, gevangen in mijn hoofd als ik moet doen als een Pipo. Want ik ben dit imago niet, moet er even tussenuit, dit gaat zo niet.” Nadat hij uit The Opposites-achtbaan was gestapt – „Ik was degene die er op een moment niet zo heel veel zin meer in had” – heeft de rapper intensief naar rust in zijn hoofd gezocht, vertelt hij.

„Met therapie, met gezonder leven. Ik heb anderhalf jaar geen muziek gemaakt. ‘Sukkel Voor De Liefde’ was een soort bom. Het doet wel wat met je brein als mens, al die aandacht – 40.000 mensen die voor je losgaan, terwijl je praktisch in je eentje aan de andere kant staat. Ik wilde op een moment die act niet meer zijn; ik begon het vermoeiend te vinden Big2 te zijn. Fans die steeds met je willen praten, terwijl je zelf even helemaal op slot zit. Ik was niet gelukkig, het was te veel.”

Vroeger was ik die jongen die niet oplette in de klas, die chaotisch was

De rapper trapt regelmatig op de rem bij vragen over The Opposites, en benadrukt dat het succes, het „high-fives uitdelen in de Albert Heijn”, iets is waarvan hij altijd gedroomd heeft. „Ik ben heel blij dat ik hier mijn vak van heb kunnen maken. Vroeger was ik die jongen die niet oplette in de klas, die chaotisch was. En als ik niet creatief had kunnen zijn, was ik die jongen gebleven die niet geordend was. Maar via muziek heeft het zich uitbetaald en vinden mensen het te gek wat er uit mijn koker komt.”

Maar het voortdurend in het middelpunt staan en dienstbaar zijn aan een project waarbij „veel mensen leven van wat jij aan het doen bent”, brak hem als persoon op, vertelt hij. „Van nature zat ik altijd meer in mezelf; dan put altijd aanwezig zijn je op termijn gewoon uit: ‘Hey Big2, doe even gezellig, hey, hey.’ Veel producers houden zich klein om anderen groot te maken; dat had ik mezelf ook aangeleerd. Nu kies ik bewuster wanneer ik de rol als artiest aanneem, en wanneer ik meer op de achtergrond blijf. Ik voel me veel vrijer.”

Speelsheid

De titel van zijn nieuwe album is een statement. „Ook al was ik ooit kapot”, zingt Big2 in het titelnummer ‘Van Staal’ op een stevige, dromerige beat, „ik raap mijn veren van de grond en ik stijg weer op. Nee, mij krijgen ze nooit meer stuk, want ik ben staal.” Met Spacekees, Tellem en Yung Felix nam hij in 2016 een plaat op als Mario Kartel, en vond hij, vertelt hij, „precies de speelsheid en het plezier terug dat ik weer even nodig had. Gewoon lekker kutten en veel gamen in de studio, zonder dat er een industrie-plan achter zat. Ik heb denk ik wel een miljoen keer gehoord: The Opposites zijn een succes, dus dat moet je blijven doen. Maar ik wil vrij zijn, en gewoon maken wat het tofst voelt. Lekker belangrijk of mensen op een kantoor het dan vet vinden, ofzo.”

Zijn soloalbum nam Big2 in zijn eentje op in een schuurtje in de tuin achter het oude huis van zijn grootouders in Heiloo, zijn geboorteplaats, waar hij weer naartoe is verhuisd. Tussen het opnemen door wandelt hij in de bossen om zijn creatieve batterij op te laden, en in het diepst van de nacht kan hij er mediteren, ideeën opschrijven en aan zijn muziek werken. De rust bevalt hem. „Ik ben net als veel creatieven druk in mijn hoofd”, zegt hij. „Je moet gevoelig afgesteld zijn om iets nieuws te creëren – om iets te vangen wat nog niet gevangen is. Dan is het kei-irritant wanneer je telefoon heel de tijd afgaat.”

De rapper is trots op zijn nieuwe album, een mix van introspectieve, reflectieve nummers – „Ik ben een eerlijke bitch” – maar evengoed de feest-tracks en de opgewekte humor die zijn werk ook altijd gekenmerkt hebben. Hij kijkt ernaar uit met het nieuwe materiaal op tour te gaan. „Daar zit voor mij de grootste energie: in dat magische moment wanneer je net een plaat afhebt, in het delen van die muziek.”

Mocht dit album een mega-succes worden, heb je dan het gevoel dat je er nu beter mee om zou kunnen gaan?

„Ik weet het niet. Vanaf het moment dat een plaat publiek wordt, is het toch een soort glijbaan. Ik wil graag dat mensen het checken, maar ik hoef geen miljard streams en ben er elke dag scherp op dat ik niet in dezelfde put beland waarin ik ooit ben geweest. Ik denk nu al af en toe: ik draai op 120 procent. Ik wil alles geven voor de muziek. Maar wanneer ik denk dat het mooi geweest is, dan zet ik alles stil.”

‘Van Staal’ is nu uit. 21 april staat Big2 in een uitverkochte Bitterzoet, Amsterdam, en 5 mei op het Bevrijdingsfestival in Haarlem en Utrecht.