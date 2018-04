Heineken onderzoekt inzet promotiemeisjes in Afrika

Bierbrouwer Heineken gaat in veertien Afrikaanse landen onderzoeken of er sprake is van misstanden bij de inzet van promotiemeisjes. Dat heeft topman Jean-François van Boxmeer donderdag gezegd tijdens de aandeelhoudersvergadering. Als die er zijn, stopt Heineken op die plekken met ‘promotors’.

De topman van Heineken ging bijna een halfuur lang, puntsgewijs, in op de recente onthullingen van onderzoeksjournalist Olivier van Beemen. In zijn onlangs verschenen boek Bier voor Afrika schrijft Van Beemen onder meer dat de promotiemeisjes vaak te maken krijgen met ongewenste intimiteiten. „We mogen niet fel reageren en geen stop zeggen als we worden lastiggevallen”, zei een van hen in een publicatie in NRC.

Voor Heineken waren die berichten aanleiding om „meteen in actie te springen”, aldus Van Boxmeer. Onder meer het hoofd van de commerciële afdeling en de regiomanagers van de Afrikaanse landen zijn bij die klus betrokken. „Maar dit is een zaak voor ons hele managementteam”, aldus de topman. De uitkomsten van het onderzoek worden eind juni verwacht.

Volgens Van Boxmeer heeft Heineken „zeven principes” opgeschreven waaraan de arbeidsomstandigheden van de promotors moeten voldoen. „Als we die in bepaalde landen niet kunnen garanderen, zullen we in die landen stoppen.” Wat die zeven principes precies inhouden, zei hij niet.

Het is niet voor het eerst dat Heineken in opspraak raakt vanwege de inzet van promotiemeisjes. Begin deze eeuw speelde iets vergelijkbaars ook in Cambodja. In 2007 bleek na intern onderzoek dat Heineken in meer dan honderd landen zo'n 15.000 promotiemeisjes inzette.

Privézaak

Ook ging Van Boxmeer uitgebreid in op de beschuldiging dat hij zelf vijfentwintig jaar geleden een relatie met een promotiemeisje had. „Dat is waar”, bevestigde hij. Tegelijkertijd is het een privézaak, vindt hij: een wederzijdse liefdesrelatie die niemand anders iets aangaat. Ging hij daarmee een grens over? „Ja, als je een buitenechtelijke relatie hebt, dan ga je een grens over. Maar dat is mijn leven, dat kun je niet meer weghalen.” Het leidde tot luid applaus uit de zaal.

Zijn eigen misstap staat bovendien los van de situaties waarover Van Beemen in zijn boek schreef, vindt Van Boxmeer. „Natuurlijk heb je in een bedrijf met 90.000 werknemers incidenten. Maar de suggestie dat in ons bedrijf seksuele intimidatie wordt getolereerd door de top is absoluut niet waar.”