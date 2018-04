Gangmaker van vrijgevochten Werkteater

Shireen Strooker, die donderdag op 82-jarige leeftijd is overleden, was actrice en regisseur. Maar haar belangrijkste rol in de Nederlandse theatergeschiedenis speelde ze als gangmaker van het Werkteater – de vrijgevochten toneelspelersgroep die in de jaren zeventig en tachtig theater wilde maken buiten de vastgeroeste routine van de reguliere gezelschappen.

Nadat ze in 1957 haar diploma van de Amsterdamse toneelschool had gehaald, debuteerde Shireen Strooker bij de Nederlandse Comedie, het grootste gesubsidieerde gezelschap van die tijd. Maar in 1970, toen ze totaal was uitgekeken op het gevestigde toneel, richtte ze met enkele geestverwante spelers het Werkteater op. Ze maakten zelf de stukken – vaak over onderwerpen (kanker, psychiatrische patiënten) die bij het publiek veel herkenning opriepen. Tijdens de zomers gingen ze in een grote tent op tournee, als een kermiskaravaan met vrolijk vermaak.

Toen hun elan verminderde, viel de groep uiteen. Sindsdien werkte Strooker voornamelijk als freelance-regisseur. Na relaties met de acteurs Ton Lensink en Peter Faber werd ze de partner van liedjeszanger Bram Vermeulen. Samen verdiepten ze zich in allerlei vormen van spiritualiteit. Hij stierf in 2004. Zij werd enkele jaren later getroffen door alzheimer en verdween uit beeld.