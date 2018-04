‘George Soros verplaatst kantoor in Boedapest naar Berlijn’

De Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros sluit het kantoor van zijn Open Society Foundations (OSF) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en verplaatst dat naar Berlijn. Dat meldt de Oostenrijkse krant Die Presse donderdag. Open Society Foundations heeft ook een kantoor in Wenen.

De verhuizing lijkt een gevolg van de jacht op het “Soros-netwerk” in Hongarije na de herverkiezing van premier Orbán op 8 april. En vooral ook op de zogenaamde ‘Stop Soros’-wetgeving die Orbán probeert door te drukken.

De premier en de aan hem loyale media schilderen Soros al meer dan een jaar af als spil in een enorm netwerk van mensenrechtenactivisten, links-liberale media, oppositieleden en “Brusselse bureaucraten” die Hongarije willen overspoelen met honderdduizenden vluchtelingen, schreef NRC-correspondent Roeland Termote dinsdag.

‘Stop Soros’-wetgeving

Orbán wil daarom wetgeving invoeren die het hulporganisaties als die van Soros moeilijker maakt te opereren in Hongarije. De ‘Stop Soros’-wet bepaalt dat organisaties die migratie ondersteunen voortaan 25 procent belasting betalen over hun buitenlandse donaties en dat zij een overheidsscreening moeten ondergaan, in naam van de nationale veiligheid. Het voorstel voorziet in boetes voor wie niet meewerkt. Ook zou het mogelijk worden migratieactivisten te verbieden in de buurt van de staatsgrenzen te komen.

Nadat afgelopen zaterdag tienduizenden Hongaren hadden meegelopen in een protest tegen Orbán pakte het Hongaarse journaal volgens Termote groot uit met de reactie van een van Orbáns ministers. Die stelde dat de demonstratie georganiseerd zou zijn door “de lui van Soros”. Volgens Orbán heeft zijn klinkende verkiezingsoverwinning hem “bekrachtigd” om haast te maken met het ‘Stop Soros’-wetsvoorstel.