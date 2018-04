Ajax wint met 4-1 van VVV-Venlo

Ajax heeft donderdagavond vrij gemakkelijk gewonnen van VVV-Venlo. In Amsterdam werd het 4-1 voor de thuisploeg, die alleen wel zijn aanvoerder Joël Veltman in de eerste helft zag uitvallen met een op het oog zware blessure.

Ajax kwam twee minuten voor rust eerst nog op achterstand. Ralf Seuntjens zorgde voor de 0-1. Maar twee minuten later was het via David Neres alweer gelijk. En diep in de blessure tijd van de eerste helft zette diezelfde Neres Ajax zelfs op een 2-1 voorsprong.

In de tweede helft kwam die voorsprong van Ajax niet meer in gevaar. Na bijna een uur spelen besliste Klaas-Jan Huntelaar de wedstrijd. Deze keer was uitblinker Neres de aangever. Elf minuten voor tijd maakte Hakim Ziyech met een mooie goal ook nog de 4-1, waarna de spelmaker van Ajax door een lang niet volledig gevuld stadion werd toegezongen.

FC Groningen en FC Utrecht spelen gelijk

FC Groningen speelt ook volgend seizoen definitief weer in de eredivisie. De ploeg van trainer Ernest Faber speelde in Utrecht gelijk tegen FC Utrecht: 1-1. Daarmee behaalde de ploeg uit het noorden precies dat ene puntje dat zij nog nodig had om er helemaal zeker van te zijn dat het de nacompetitie zou ontlopen.

Want al hebben Roda JC en Sparta, de huidige nummers vijftien en zestien op de ranglijst, nog twee wedstrijden te spelen, het gat tussen hen en FC Groningen bedraagt nu zeven punten. Door een veel beter doelsaldo was FC Groningen eigenlijk na het afgelopen weekend al veilig. Maar nu is dat dus ook officieel.

FC Groningen kwam in een niet al te enerverende wedstrijd wel al na negen minuten op achterstand. De aanvoerder van de thuisploeg, Willem Janssen, opende de score. Een kleine twintig minuten voor tijd kwamen de Groningse bezoekers echter toch nog langszij. Tom van Weert maakte via een penalty de gelijkmaker.

Beide ploegen leken in de slotfase wel vrede te hebben met het gelijkspel. Al betekende dat voor FC Utrecht, dat zich voorbereidt op de play-offs om Europees voetbal, wel dat de ploeg nu al in een vijfde opeenvolgende wedstrijd niet heeft weten te winnen.