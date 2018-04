‘Facebook plaatst 1,5 miljard gebruikers buiten strengere privacyregels’

Facebook is van plan 1,5 miljard gebruikers onder de bescherming van nieuwe, strengere Europese privacywetgeving vandaan te halen. Het sociale netwerk bevestigt dit tegenover persbureau Reuters, dat donderdag het voornemen van het Amerikaanse bedrijf onthulde.

Volgens Reuters gaat Facebook de verandering doorvoeren via een administratieve manoeuvre. De 1,5 miljard gebruikers uit Afrika, Azië, Australië en Latijns-Amerika zijn nu ondergebracht bij de bedrijfstak die Facebook om belastingredenen in Ierland heeft. Zij vallen daardoor ook onder de EU-wetten voor gegevensbescherming. Dat wil Facebook veranderen door hen te verplichten een gebruikersovereenkomst te sluiten met een afdeling buiten Europa.

Aangescherpte regels

Op die manier vallen de 1,5 miljard Facebookers niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een pakket EU-wetten dat op 25 mei in werking treedt. Bedrijven moeten zich onder de AVG aan aanzienlijk striktere privacynormen houden. Concerns die de aangescherpte regels overtreden, kunnen rekenen op boetes tot 4 procent van hun totale omzet. Facebook wil het risico op zo’n monsterboete zo klein mogelijk maken, schrijft Reuters.

De gebruikersgroep die Facebook weg wil halen onder de paraplu van de AVG, maakt zo’n 70 procent uit van de ruim twee miljard gebruikers wereldwijd. Alleen de 370 miljoen Europese gebruikers zijn straks beschermd door de strengere Europese privacyregels.

Alle andere mensen met een Facebook-profiel kunnen straks met klachten over privacyschendingen niet meer terecht bij de Ierse autoriteiten. Zij vallen voortaan onder de Amerikaanse wetgeving, die op dit moment al gaat over de 239 miljoen Amerikanen en Canadezen die op Facebook zitten. De Verenigde Staten zijn wat privacy betreft soepeler dan de EU. Gegevens over browsergeschiedenis worden door de Amerikaanse wetten bijvoorbeeld minder goed beschermd dan door de Europese.

‘Overal dezelfde bescherming’

Facebook ontkent tegenover Reuters dat de administratieve verandering grote gevolgen zal hebben. “We passen overal dezelfde gegevensbescherming toe, of je nou een gebruikersovereenkomst hebt met de Amerikaanse tak van Facebook of de Ierse”, aldus het bedrijf. De techreus zegt dat het de privacybescherming waar de AVG voor zorgt, ook gaat aanbieden aan niet-Europese gebruikers. Deze maand zei Facebook-baas Mark Zuckerberg dat zijn netwerk wereldwijd “de geest” van de AVG zou gaan naleven.

Vorige maand raakte Facebook in opspraak toen bleek dat het databedrijf Cambridge Analytica op slinkse en illegale wijze de gegevens van 87 miljoen Amerikanen had verzameld. Die data gebruikte het onder meer om de presidentscampagne van Donald Trump de goede kant op te helpen. Facebook wist van het datalek, maar greep niet in. Vorige week getuigde Zuckerberg over het schandaal in het Amerikaanse Congres.