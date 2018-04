Ex-Feyenoorder Henk Schouten (86) overleden

Voormalig Feyenoord-speler Henk Schouten is woensdagavond op 86-jarige leeftijd overleden. Hij stierf aan de gevolgen van alvleesklierkanker, meldt de Rotterdamse club op zijn website. Schouten vormde begin jaren zestig een roemrucht aanvalstrio met Coen Moulijn en Cor van der Gijp en werd met Feyenoord twee keer landskampioen.

Schouten was een bepalende speler in zijn Feyenoord-tijd, van 1955 tot en met 1963. In 1961 scoorde hij in de kampioenswedstrijd tegen Rapid JC één van de twee Rotterdamse goals. Daarmee bezorgde hij Feyenoord de eerste landstitel in 21 jaar. Een jaar later werd de club nogmaals kampioen. Opnieuw was Schouten in de beslissende wedstrijd een van de doelpuntenmakers.

De kampioenwedstrijd van Feyenoord in 1961, waarin Schouten een doelpunt maakte:

Het bekendst was tweevoudig international Schouten vooral vanwege één wedstrijd, die tussen Feyenoord en De Volewijckers in 1956. Schouten scoorde liefst negen keer. Het werd uiteindelijk 11-4 voor Feyenoord. “Waar ik ook kom, op de markt of in een restaurant, altijd beginnen ze over die negen goals”, zei Schouten vorig jaar.

‘Publiek stond op de banken’

Zelf had Schouten ook zijn favoriete herinneringen. Zoals een wedstrijd tegen Willem II, vertelde Schouten: “Toen passeerde ik zeven man, kapte ik doelman Feijt uit, een dienstmaatje van me, en wandelde ik de bal over de doellijn. Het was 7-1, maar het publiek stond op de banken en ’s maandags stonden de kranten er vol van.”

Het legioen hield van Henk Schouten, en Henk Schouten hield van het legioen ❤️⚪️⚫️ ‘Het is een enorme eer om bij Feyenoord te hebben mogen spelen, in dit stadion, voor zó’n legioen’ pic.twitter.com/U0OEbN5egG — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 19 april 2018

Na zijn tijd bij Feyenoord keerde Schouten terug bij Excelsior, waar hij in 1950 was gedebuteerd. In 1967 sloot hij bij de ploeg uit Kralingen zijn voetballoopbaan af. Eind 2016 werd kanker bij Schouten geconstateerd. Duidelijk was dat genezing er niet meer in zat.

Veel supporters stuurden hem een kaartje, vertelde Schouten tegen Feyenoord. “Dan schreven ze bijvoorbeeld: ‘Meneer Schouten, ik heb u nooit zien voetballen, maar mijn opa was een groot fan van u.’ Er zaten zelfs gedichten bij. Ja, ik heb daar wel een traantje om moeten laten.”