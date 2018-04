Nederland bespaarde vorig jaar geen energie

Het Nederlandse energieverbruik is afgelopen jaar niet gedaald. Dat laten donderdag gepubliceerde CBS-cijfers zien. Het energieverbruik bleef in 2017 precies op het niveau van 2016. Het gaat om alle energie die gebruikt wordt in alle elektriciteitscentrales en fabrieken, huizen, auto’s, enzovoort.

Het overgrote deel (92 procent) van die energie komt uit fossiele brandstoffen. Centrales verstookten in 2017 iets meer gas, en iets minder steenkool. Afgelopen zomer werd een kolencentrale gesloten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaan we toch efficiënter met energie om, omdat de economie groeit. Het Nederlandse energieverbruik ligt met 3.157 petajoule nu op het niveau van medio jaren 90.

Afscheid Gronings gas

De nieuwe CBS-cijfers laten ook het snelle afscheid van het Groningse aardgas te zien. Het moment waarop Nederland niet langer een zelfvoorzienend aardgasland is, komt snel dichterbij. De uitvoer van aardgas is nog maar 3 procent groter dan de uitvoer. Vorig jaar voorspelde TNO nog dat Nederland op zijn vroegst in 2021 netto-importeur van aardgas zou worden. (NRC)