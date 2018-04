Defensie tweemaal beboet door Inspectie SZW

Het ministerie van Defensie heeft afgelopen jaren twee hoge boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gekregen vanwege ongelukken op de werkvloer. Dat meldt De Telegraaf op basis van verkregen stukken. Een woordvoerder van de Inspectie bevestigt de boetes, maar geeft de documenten nog niet vrij.

Defensie werd drie keer op de vingers getikt. In twee gevallen leidde dat tot een boete van 36.000 euro. In februari van 2017 verloor een munitie-expert zijn linkerpink en een kootje van zijn ringvinger. Hij probeerde van een clustergranaat een opengewerkte versie te maken voor trainingsdoeleinden. Om kosten te besparen werd een echte granaat gebruikt, in plaats van een dummy-granaat, die rechtstreeks bij de leverancier moet worden gekocht, schrijft De Telegraaf.

Een tweede geval vond in 2014 plaats op schietbaan de Harskamp. Een soldaat controleerde na een training niet of zijn wapen nog doorgeladen was, waarna het wapen afging. Een collega werd in zijn bovenbeen en testikel getroffen.

Winterjack

Een derde schending van de Arbeidsomstandighedenwet bij Defensie leidde niet tot een boete. Een lid van de marechaussee schoot zichzelf in zijn been toen hij zijn pistool in zijn holster stak. Het resulteerde niet in blijvend letsel. De trekker bleef haken achter een touwtje van een door Defensie verstrekte jas. Dit was het tweede incident met dit type winterjack. De Inspectie vroeg om extra onderzoek naar de jas.