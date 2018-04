Dader mishandeling Israëliër in Berlijn meldt zich

De man die dinsdag in Berlijn een Israëliër met een keppeltje op straat aanviel, heeft zich donderdagmiddag gemeld bij de politie. Dat schrijft persbureau Reuters.

Het zou gaan om een 19-jarige vluchteling uit Syrië. Hij heeft zichzelf met een advocaat gemeld bij een politiebureau in Berlijn. Hij is een van de drie mannen die te zien zijn in een filmpje dat van het incident werd gemaakt. In de Berlijnse wijk Prenzlauerberg werd de 21-jarige student Adam Armush uit Israël - die geen Jood is maar bij wijze van experiment een keppeltje droeg - beledigd door de drie mannen. Daarna werd hij mishandeld door een van de belagers. Duitse media schrijven dat het gaat om een antisemitische actie.

De kwestie komt in Berlijn hard aan, omdat er recentelijk een reeks antisemitische incidenten aan vooraf is gegaan, schrijft correspondent Juurd Eijsvoogel over de mishandeling op straat

De man die zich gemeld heeft bij de Duitse autoriteiten, sloeg de Israëliër met zijn riem. De video van het incident, die door een vriend van Amrush werd gemaakt en online gezet, werd door Duitse media verspreid. In het filmpje komt de belager duidelijk in beeld.

Volgens een woordvoerder van de politie verschijnt de verdachte binnenkort voor een onderzoeksrechter.