Coalitiecontroverses zijn meestal D66 en CU versus VVD en CDA

De coalitie is het oneens over de financiële afhandeling van het gasbesluit, kalifaatkinderen, arbeidsgehandicapten en Lelystad. Maar Asscher laat zien: je kunt altijd op je coalitiecompromis terugkomen.

COALITIECONTROVERSE I: Het ingrijpende kabinetsbesluit dat de gaswinning tot nul reduceert, zorgt financieel voor “een gigantisch groot probleem” in zowel de Voorjaars- als de Miljoenennota. De tegenvaller van mogelijk enkele miljarden moet binnen de begroting worden opgelost, dus andere ministeries moeten ergens inleveren (al zou de ChristenUnie liever de staatsschuld laten oplopen en twijfelt D66). Geen minister wil de eerste zijn die ruimte voor bezuinigingen vindt. Financiënminister Wopke Hoekstra moet de impasse zien te doorbreken en streng zijn bij de lopende onderhandelingen over de Voorjaarsnota. “Je gaat ernaartoe met een verlanglijst en je keert terug met een besparingsopdracht”, herinnert Jeanine Hennis zich van dat overleg.

COALITIECONTROVERSE II: Nog een leuke in de categorie ‘coalitiecontroverse’. De Kinderombudsman vindt dat de overheid niet kan wachten om zogeheten kalifaatkinderen terug te halen uit Syrië, Irak en omringende vluchtelingenkampen. Nu moeten hun (strafbare) moeders zelf naar een Nederlandse ambassade of consulaat reizen. “Als we ze nu niet naar Nederland halen, is de kans groot dat ze later komen, en dan wellicht ernstig getraumatiseerd en geradicaliseerd”, aldus Margrite Kalverboer over de naar schatting 145 kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het gebied van Islamitische Staat, of daar geboren werden. D66 en de ChristenUnie pleitten al voor een ophaaldienst. Opvallender is dat ze ook samen optrekken in een oproep tot een verbindingsroute tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Of BuZa-minister Stef Blok dat even wil regelen.

COALITIECONTROVERSE III: Voor plannen om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen, is steeds minder steun. Het Centraal Planbureau berekent dat dit niet meer mensen aan het werk helpt - het doel van het plan. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer was veel weerstand te horen, onder andere de VNG is tegen. En de gehandicapten zelf natuurlijk. Het College voor de Rechten van de Mens rept van discriminatie. Alleen werkgevers lijken nog voor. Vooral D66 en ChristenUnie zijn gevoelig voor de kritiek. Volgende week debatteert de Kamer over het plan van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD).

COALITIECONTROVERSE IV: En om het coalitiefeest compleet te maken, krijgt de uitbreiding van vliegveld Lelystad nu wel een voldoende in de milieueffectrapportage.

OEPS, SORRY: Hij is nog geen half jaar minister van Sociale Zaken af en nu wil ook Lodewijk Asscher van het snel oplopen van de AOW-leeftijd af. Hij biedt zelfs excuses aan voor zijn beleid. “Dat hadden we niet moeten doen. De stijging van de pensioenleeftijd gaat gewoon te snel voor heel veel mensen”, aldus de inmiddels PvdA-fractievoorzitter. Hij stelt voor de pensioenleeftijd straks niet met vier, maar met één maand per jaar te laten stijgen. De PvdA wilde voor zware beroepen al een flexibele regeling. De miljarden om dit te financiëren zouden moeten komen van milieubelastingen op bedrijven.

KLIKHANDEL: Niet alleen veel bedrijven zijn nog niet klaar voor de ‘privacywet’ die volgende maand ingaat, ook de Belastingdienst kan hier niet aan voldoen. De Groene Amsterdammer onthulde gisteren dat Meld Misdaad Anoniem tips doorverkoopt aan gemeenten en energieleveranciers, verzekeraars en diezelfde Belastingdienst. De Kamer van Koophandel verhandelt aan Facebookadverteerders en algoritmen speuren naar potentiële uitkeringsfraude. “Intussen krijgen mensen voortdurend vrijheid aangepraat – vrijheid van denken, gedrag, opvattingen, klikken. Maar ons (digitale) handelen is een product in andermans handen geworden. Achter onze rug zijn we voortdurend te koop, en worden we voortdurend verkocht”, concludeert politiek columnist Tom-Jan Meeus.

WAT WIJ VOLGEN: NAVO-baas Jens Stoltenberg is in Den Haag en luncht met Mark Rutte en Stef Blok op het Catshuis. Daarna praat hij met de Tweede Kamer. Wie zou de Noor gaan opvolgen?

QUOTE VAN DE DAG:

“Als mensen zeggen dat het niet nodig is, denk ik: nou, dan is er ook geen bezwaar tegen.”

Staatssecretaris Mona Keijzer ontvouwt bij de presentatie van haar plan om telecombedrijven tegen ongewenste overnames te beschermen, in De Telegraaf, een visie op overheidsbemoeienis die niet iedereen in haar CDA zal delen.