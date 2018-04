Britse regering verbiedt mogelijk plastic rietjes

De Britse regering gaat mogelijk plastic rietjes en wattenstaafjes verbieden. Premier May hoopt daarmee een einde te maken aan de 8,5 miljard plastic rietjes die jaarlijks worden weggegooid in het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijk deel daarvan eindigt in de oceaan en draagt zo bij aan de plastic soep, een van de grootste ecologische rampen van deze tijd. May moedigt staatshoofden uit het Gemenebest, een statenverbond met de Britse koningin Elisabeth II aan het hoofd, aan hetzelfde te doen, zo meldt omroep BBC.

May opperde het idee bij de opening van de tweejaarlijkse vergadering van Gemenebestlanden. Naast plastic drinkrietjes en wattenstaafjes zou ook voor plastic roerstaafjes een mogelijk verbod aanstaande zijn. De Britse milieuminister Michael Gove sprak eerder dit jaar al over een dergelijk verbod.

Of het er op korte termijn ook echt gaat komen, is twijfelachtig. Een eventueel verbod zal er volgens de BBC niet voor 2020 zijn, en bovendien is het plan van May nog erg vaag: er komt nu een zogeheten consultatieronde waarin ideeën over het verbannen van plastic rietjes worden uitgewisseld. Een concreet wetsvoorstel ligt er nog niet. Ook zouden parlementariërs er nog niet warm voor lopen.

Het VK kent, in tegenstelling tot tientallen andere landen, geen verbod op bijvoorbeeld plastic tasjes. Ook in Nederland bestaat zo’n verbod niet: plastic tasjes kosten weliswaar geld, maar mogen nog altijd worden verkocht. In Kenia daarentegen staan er boetes op het gebruiken van dergelijke tasjes. Wie in het Afrikaanse land betrapt wordt op het maken of importeren van plastic tassen kan zelfs tot vier jaar cel krijgen.