Mijn 4-havoklas was altijd al een uitdaging. Niet alleen om te zorgen dat alle leerlingen aanwezig waren, maar vooral ook met schoolspullen. Tien minuten na het begin komt ze nog aangewandeld: type mooiste meisje van de klas en volledig in stijl gekleed. Ze gaat rustig zitten en kijkt me met een vriendelijke glimlach aan als teken dat ik met de les mag beginnen. Ik vraag waar haar boeken zijn. Ze zegt: „Thuis, ze passen niet in mijn clutch!”

