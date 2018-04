Bijvoeren grote grazers verlengd tot 5 mei

De grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen worden tot 5 mei bijgevoerd. De ontheffing daarvoor is verlengd, meldt de provincie Flevoland.

De provincie spreekt over een overgangsperiode. Nu het gras weer groeit, maken de dieren minder gebruik van het hooi. “De noodzaak van het bijvoeren neemt af”, schrijft de provincie Flevoland in de verklaring.

Staatsbosbeheer gaat het bijvoeren “goed en verantwoord” afbouwen, onder toeziend oog van twee onafhankelijke dierenartsen en de vaste dierenarts van het natuurgebied. Zij zullen rondes maken door het gebied.

Overleden

De helft van de dieren, ongeveer drieduizend edelherten, paarden en runderen, overleefde door bijzondere weersomstandigheden de winter niet. December was uitzonderlijk regenachtig en maart uitzonderlijk koud. Jonge en oudere dieren verbruikten daardoor sneller hun opgebouwde vet. Tachtig procent van de zwakkere dieren werd afgeschoten door Staatsbosbeheer, waardoor de helft van de dieren stierf.

Staatsbosbeheer voedde de dieren aanvankelijk niet bij: de natuur moest haar werk doen. Het leidde tot veel protest: actievoerders vonden het dierenleed onacceptabel. Ze gooiden hooi over het hek van het natuurgebied heen. Ook werd een boswachter bedreigd, waarna Staatsbosbeheer tegen de adviezen van experts in alsng besloot om de dieren bij te voeren.

Commissie-Van Geel

Op 25 april brengt de commissie-Van Geel een advies uit over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Dat advies zou eerst in maart gepubliceerd worden, maar publicatie werd uitgesteld toen de discussie over het niet bijvoeren van de dieren oplaaide.