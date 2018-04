Armstrong schikt voor vijf miljoen

De oud-wielrenner Lance Armstrong, die zeven maal op rij de Tour de France won, heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid voor een bedrag van vijf miljoen dollar (ongeveer vier miljoen eruo). Hierdoor zal de rechtszaak die op 7 mei zou aanvangen niet meer plaatsvinden.

De Amerikaanse overheid stelde dat Lance Armstrong vanwege zijn dopinggebruik fraude had gepleegd met overheidsgeld omdat zijn toenmalige ploeg, US Postal, werd gefinancieerd met belastinggeld. De overheid had de oud-wielrenner in 2013 aangeklaagd, waardoor hem een bedrag van honderd miljoen dollar (tachtig miljoen euro) boven het hoofd hing.

Met de aanklacht voegde de Amerikaanse overheid zich bij de voormalig ploeggenoot van Armstrong, Floyd Landis, die al in 2010 een rechtszaak tegen de wielerheld was begonnen. Van de vijf miljoen dollar van de schikking zal ruim één miljoen naar Landis gaan. Daarnaast zal de 47-jarige Armstrong ook nog een bedrag van 1,65 miljoen dollar betalen aan Landis voor diens juridische kosten.

Armstrong zegt de rechtszaak nog altijd onterecht te vinden maar reageerde opgelucht op de schikking.

Ik ben blij dat deze zaak is opgelost en dat ik verder kan met mijn leven.

Dopinggebruik

Na dit jaren ontkend te hebben, gaf de Amerikaanse Armstrong in 2013 toe dat hij doping had gebruikt. Hiervoor werd hij levenslang geschorst door de internationale wielerunie UCI. Tevens moest hij zijn zeven tourzeges, behaald in de jaren 1999 tot en met 2005, hiervoor inleveren.