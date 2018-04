Amerikaanse luchtvaartinspectie dwingt onderzoek af

De Amerikaanse luchtvaartinspectie FAA wil binnen twee weken een bepaald type vliegtuigmotor gaan inspecteren. Dinsdag ontplofte een straalmotor in een Boeing 737-700 van luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. Het vliegtuig met 144 passagiers maakte een noodlanding. Een 43-jarige vrouw kwam om het leven.

De motor van Southwest-vlucht 1380 ontplofte twintig minuten na het opstijgen van La Guardia in New York door het afbreken van een rotorblad. Brokstukken van de motor versplinterden een van de ramen van het vliegtuig. De 43-jarige Jennifer Riordan uit Albuquerque (New Mexico) werd deels uit het vliegtuig gezogen en overleed aan haar verwondingen. Het is het eerste sterfgeval tijdens een Amerikaanse commerciële vlucht sinds 2009.

Metaalmoeheid

Voorlopig onderzoek van de National Transportation Safety Board wijst metaalmoeheid als oorzaak aan: door langdurig en intensief gebruik kan metaal verzwakken. De NTSB onderzoekt alle vliegtuigongelukken in de Verenigde Staten.

De FAA wil de rotorbladen in de desbetreffende motoren inspecteren met echografie. Niet alle motoren worden volgens de richtlijn geïnspecteerd: alleen als ze een bepaald aantal vluchten gemaakt hebben. Southwest Airlines kondigde woensdag aan de motoren in haar vloot binnen dertig dagen te inspecteren. CFM – de producent van de motor – stuurt veertig technici om daarbij te helpen.

Eerder incident

Na een incident in 2016 met een motor van hetzelfde type, wilde CFM eerder de motoren inspecteren. Maar Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Southwest, klaagden destijds dat deze inspectie te omvangrijk zou zijn, meldt Reuters. Ze hadden meer tijd nodig en wilden ook niet alle rotorbladen individueel inspecteren. Dat is ook niet wettelijk vereist.

Het is de vraag waarom de FAA deze inspecties niet sneller afdwong. “Er leek geen urgentie te zijn”, zei voormalige NTSB-voorzitter Mark Rosekind tegen Reuters. Vorige maand drongen ook Europese toezichthouders er op aan om de inspecties uit te voeren.

