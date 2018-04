Zimbabwe ontslaat 16.000 stakende verpleegsters

De Zimbabweaanse overheid heeft circa 16.000 verpleegsters ontslagen die sinds maandag staakten. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. De zusters legden het werk neer vanwege achterstallige lonen en slechte werkomstandigheden.

Vicepresident Constantino Chiwenga had geen goed woord over voor de stakers. Hij beschuldigde de groep van een “politiek gemotiveerd” protest en zei dat de ontslagen werknemers vervangen zouden worden door werkloze en gepensioneerde burgers.

Verkiezingen

De nieuwe Zimbabweaanse overheid wil publieke onrust de kop indrukken in de aanloop naar de eerste verkiezingen sinds het afzetten van Robert Mugabe, die van 1980 tot afgelopen november de scepter zwaaide over het Afrikaanse land. Vorig jaar werd hij opgevolgd door Emmerson Mnangagwa, die in de verkiezingen van juli democratisch herkozen hoopt te worden.

De verpleegstersvakbond riep zijn leden op rustig te blijven. De organisatie geeft de overheid tot donderdagmiddag de tijd om op het drastische besluit terug te komen. Mocht dat niet gebeuren, neemt de vakbond juridische stappen. Voor volgende maand staat een staking gepland van leraren, die willen protesteren tegen de in hun ogen te lage lonen.