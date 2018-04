Winst De Persgroep daalt met kwart

De Persgroep, uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant en Trouw, heeft over 2017 de nettowinst met een kwart zien afnemen. Dit werd vooral veroorzaakt hogere uitgaven en een paar grote afboekingen. Dat maakte het Belgische mediabedrijf woensdag bekend.

De omzet bedroeg 1.447 miljoen euro. Daarvan kwam 692 miljoen euro uit abonnementen en 467 miljoen euro uit advertentie-inkomsten. De nettogroepswinst daalde van 44,4 miljoen naar 31,9 miljoen euro.

Op goodwill, waarmee de marktwaarde van een onderneming wordt geduid, werd 77,7 miljoen euro afgeboekt. Een jaar eerder was die afschrijving bijna even groot. Ook werd veel geïnvesteerd in video en digitalisering.

Topman Christian van Thillo laat in een verklaring niettemin weten tevreden te zijn over de resultaten. Als positieve punten haalt Van Thillo de stabiele omzet en de bedrijfsopbrengst van 1,45 miljard euro aan en het terugbrengen van de schuld op de balans naar 21 miljoen euro. Ook zijn er volgens hem stappen gezet in de digitale transformatie van het bedrijf. De onderneming telt nu 300.000 digitale abonnementen.