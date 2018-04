Voormalige First Lady Barbara Bush (92) overleden

De voormalige Amerikaanse First Lady Barbara Bush is dinsdag op 92-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Houston. Bush, echtgenote van oud-president George H.W. Bush en moeder van oud-president George W. Bush, was al enige tijd ziek.

Haar overlijden werd bekendgemaakt door Jim McGrath, een woorvoerder van de familie Bush, in een verklaring die werd verspreid via Twitter.

Bush had het afgelopen weekeinde laten weten dat haar gezondheid in slechte toestand was en dat ze na overleg met artsen had besloten dat ze geen medische behandeling meer wilde, maar alleen palliatieve zorg thuis. Ze leed aan long- en hartproblemen. Volgens familieleden was ze in goede stemming.

Barbara Bush stond bekend als een schrandere First Lady tijdens de ambtstermijn van haar man van 1989 tot 1993, en als een vurige verdediger van haar invloedrijke Republikeinse familie, onder wie haar zoons George W. Bush, president van 2001 tot 2009, en Jeb Bush, voormalig gouverneur van Florida en kandidaat voor het presidentschap in 2016.

Met haar karakteristieke grijze haar verwierf ze een reputatie van een pretentieloze First Lady met een scherpe tong, die zich inzette voor leren lezen en schrijven. Voordat ze First Lady werd, was ze acht jaar lang Second Lady tijdens het vicepresidentschap van haar man onder president Ronald Reagan (1981-1989).

Maar hoewel ze als moeder van een politieke dynastie decennialang dicht bij het centrum van de macht stond, had ze een ontwapenende zelfspot die haar een grote populariteit bezorgde.

Barbara Bush werd in 1925 in New York geboren als Barbara Pierce, een nakomeling van een kolonist in New England die ook een voorvader was van Franklin Pierce, de veertiende president van de VS (van 1853 tot 1857).

Langste huwelijk van een presidentieel echtpaar

In 1945 trouwde ze met George H.W. Bush (93), die ze ontmoette op een dansavond op de middelbare school; hun 73-jarige huwelijk is het langste van een presidentieel echtpaar uit de Amerikaanse geschiedenis. Ze kregen zes kinderen; een dochtertje, Pauline ‘Robin’, overleed in 1953 op 3-jarige leeftijd aan leukemie. Het echtpaar Bush had 17 kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Bush was de enige vrouw die zowel haar man als haar zoon tijdens haar leven president van de Verenigde Staten zag worden. Ook Abigail Adams, de echtgenote van John Adams, de tweede president van de VS, was de vrouw en de moeder van een Amerikaanse president. Zij maakte echter de verkiezing van haar zoon John Quincy Adams tot zesde president in 1824 niet mee; ze overleed in 1818.

President Donald Trump en First Lady Melania Trump zeiden in een verklaring van het Witte Huis dat Barbara Bush ,,lang zal worden herinnerd om haar devotie voor land en familie, die ze beide onfeilbaar diende.”

Oud-president Barack Obama noemde haar ,,de rots van een familie die is toegewijd aan openbare dienstverlening.”

En oud-president Bill Clinton, die haar man versloeg bij de presidentsverkiezingen van 1992 maar naderhand een goede band opbouwde met de familie Bush, prees haar ,,vastberadenheid en elegantie, brein en schoonheid.”

BillClinton Bill Clinton Barbara Bush was a remarkable woman. She had grit & grace, brains & beauty. She was fierce & feisty in support of her family & friends, her country & her causes. She showed us what an honest, vibrant, full life looks like. Hillary and I mourn her passing and bless her memory. 17 april 2018 @ 23:56 Volgen

Dit bericht wordt geactualiseerd.