'OPCW weet waar slachtoffers gifgasaanval begraven liggen' De Syrische hulporganisatie Witte Helmen heeft de OPCW de exacte locaties gegeven waar de lichamen van slachtoffers van de vermoedelijke gifgasaanval begraven zijn. Dat meldt het hoofd van de organisatie, Raed Saleh, woensdag aan Reuters. Volgens Saleh zijn de lichamen op geheime plekken begraven om te voorkomen dat er geknoeid kan worden met bewijs. Saleh is niet de enige die denkt dat het bewijs in gevaar is. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat de VS denken dat het Syrische regime, in samenwerking met Rusland, bewijs voor de aanslag probeert te verbergen. Zij benadrukt het belang van een snel OPCW-onderzoek. "Hoe langer het duurt tot de OPCW-onderzoekers in Douma aan de slag kunnen, hoe meer er kan gebeuren met de bewijsstukken die zich ter plekke bevinden. We willen dat zij zo snel mogelijk het gebied betreden." Russische militairen onderzoeken maandag een oude wapenfabriek in Douma. Foto Hassan Ammar/AP

VN-medewerkers beschoten, OPCW-missie uitgesteld Medewerkers van een veiligheidsteam van de Verenigde Naties zijn dinsdag beschoten in het Syrische Douma, meldt directeur Ahmet Üzümcü woensdag. Het team was aanwezig om vast te stellen of het gebied veilig was zodat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) het kan betreden. Deze missie is uitgesteld. De VN-medewerkers zijn niet gewond geraakt en hebben zich teruggetrokken naar Damascus, meldt persbureau AFP. De OPCW zou woensdag naar Douma afreizen om onderzoek te doen naar de vermoedelijke chloorgasaanval van twee weken geleden. De organisatie moet vaststellen of er daadwerkelijk chemische wapens zijn gebruikt.