Ultraorthodox-joodse politicus van kieslijst CD&V

De ultraorthodox-joodse Aron Berger staat niet meer op de kieslijst van de Antwerpse fractie van de Vlaamse partij CD&V. Dat heeft lijsttrekker Kris Peeters bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Volgens Peeters heeft Berger zelf zijn kandidatuur ingetrokken. De 42-jarige Berger kwam de afgelopen week in het nieuws toen bekend werd dat hij weigert vrouwen de hand te schudden. De man zei eerder zich te “onthouden van fysiek contact met andere vrouwen” uit respect voor zijn echtgenote.

In een korte verklaring zei Berger dat “het geven van een hand vandaag niet opgelost zal worden” en dat hij daarom heeft besloten zijn kandidatuur in trekken. Vlak voordat de persconferentie zou starten, ontstond verwarring toen bekend werd dat Berger recent veroordeeld is wegens diefstal. De persconferentie begon daardoor een uur later.

Berger stal 28.500 euro

De rechtbank van Antwerpen bevond Berger eind maart schuldig aan het stelen van 28.500 euro van een man die hem in 2012 en 2013 had gevraagd om hulp bij het regelen van zijn nalatenschap. De rechtbank liet de zaak wel rusten omdat hij de familie van het slachtoffer het geld al had terugbetaald en omdat hij zelf negen kinderen heeft. Daardoor krijgt Berger geen strafblad.

Eerder zei de partij de orthodoxe Berger niet te laten vallen als kandidaat. “Elke kandidaat respecteert de gelijke positie van man en vrouw”, twitterde hij dinsdag na een crisisberaad met de partijtop.

Berger maakte in een filmpje in het Jiddisch zijn plaatsing maandag bekend. Hij wilde als gemeenteraadslid de positie van de Joodse gemeenschap in Antwerpen beschermen. In de stad wonen zo’n 20.000 orthodoxe Joden.