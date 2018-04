Tot 2,5 jaar cel voor ontvoering in Nunspeet

De rechtbank in Zutphen heeft woensdag straffen tot tweeënhalf jaar opgelegd voor het afpersen van twee zakenmannen uit Doornspijk. De mannen werden tussen januari en februari vorig jaar een maand lang afgeperst. Een van de zakenmannen werd eind 2016 ontvoerd.

Een 61-jarige man uit Rotterdam krijgt een gevangenisstraf van twee jaar voor de afpersing. Een 51-jarige man uit Breda krijgt een celstraf van dertig maanden. Hij werd ook veroordeeld voor wapenbezit.

De twee slachtoffers werden afgeperst via een speciaal geprepareerde telefoon, die bezorgd werd bij een van de zakenmannen thuis. De telefoon was zo ingesteld dat alleen met de afpersers gecommuniceerd kon worden. Een van de slachtoffers zou volgens de daders een grote drugshandelaar zijn. De afpersers eisten 10 miljoen euro of een hoeveelheid harddrugs van vergelijkbare waarde.

De twee verdachten werden door de politie geobserveerd onderweg naar Antwerpen en het Duitse Wesel. In restaurants zag de politie de verdachten gezamenlijk communiceren via een telefoon. Na het bezoek aan het restaurant in Wesel werden de verdachten aangehouden door de politie. Die concludeerde na onderzoek dat de telefoon gebruikt werd om met de slachtoffers te communiceren.

Vier verdachten vrijgesproken

Vier andere verdachten werden vrijgesproken van de ontvoering en gijzeling van één van de slachtoffers eind 2016. De rechtbank acht op basis van het dossier niet bewezen dat de verdachten bij de ontvoering of bij de gijzeling betrokken waren.

Twee van de verdachten kregen wel andere straffen opgelegd. Een 27-jarige vrouw uit Oss moet drie maanden de cel in wegens illegaal wapenbezit. Een 37-jarige man uit Tilburg moet een maand de cel in, omdat hij een patroonhouder en patronen had. Hij werd ook verdacht van de afpersing, maar werd vrijgesproken. Een 31-jarige man uit Tilburg, die niet verdacht werd van de ontvoering of de afpersing, kreeg vier maanden celstraf voor opzetheling: het bewust handelen in illegaal verkregen goederen.

Ontvoering

Eén van de slachtoffers, een 53-jarige man uit Doornspijk, werd voor de afpersing in 2016 door drie mannen met bivakmutsen klemgereden in Nunspeet en bedreigd met vuurwapens. Hij werd geboeid en geblinddoekt afgevoerd. Daarna werd hij uren gegijzeld, bedreigd en mishandeld. Dezelfde dag werd hij vrijgelaten en dook hij op bij zijn huis. De ontvoering werd destijds gefilmd door een omstander en trok veel media-aandacht.