Tabaksfabrikant beboet om afspraak studentenverenigingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft negen boetes opgelegd aan Japan Tobacco International (JTI). JTI bedong dat alleen door haar geproduceerde sigaretten in automaten in studentenverenigingen kwamen. In ruil daarvoor kregen de verenigingen sponsorgeld, meldt dagblad Trouw. De NVWA geeft geen commentaar over de hoogte van het boetebedrag.

Het aanprijzen van of bekendheid geven aan tabaksproducten via sponsoring is verboden: de boete hiervoor begint bij 45.000 euro. De boetes kunnen volgens Trouw tot drie miljoen euro oplopen.

De NVWA kwam de afspraken op het spoor na onderzoek van onderzoeksredactie Tabak, een samenwerkingsverband tussen journalisten en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Zij concludeerden dat sigarettenautomaten in studentenverenigingen exclusief JTI-merken - Winston en Camel - verkochten in ruil voor betaling. Een NVWA-onderzoek staafde deze conclusie. De boetes zijn alleen voor de partij die sponsort. Volgens Trouw wisten de studentenverenigingen niet dat de afspraken illegaal waren.

Japan Tobacco International kan nog in beroep gaan tegen de boete.