Stroom valt uit in heel Puerto Rico

Zeven maanden na orkaan Maria, die enorme vernietiging aanrichtte op Puerto Rico, zijn de inwoners van het Amerikaanse gebied inmiddels wel wat gewend. Maar dat woensdag de stroom op het hele eiland van 3,4 miljoen inwoners uitviel was sinds die natuurramp niet meer voorgekomen.

Boosdoener was een graafmachine die per ongeluk een hoogspanningslijn neerhaalde. Autoriteiten schatten dat het 24 tot 36 uur kan duren voor de elektriciteit hersteld is, meldt persbureau AP. Op onder meer de luchthaven en het grootste ziekenhuis van het eiland kon de uitval worden opgevangen met noodgeneratoren.

Vaker problemen

Het was de tweede grote stroomstoring in minder dan een week. Afgelopen donderdag werden zo’n 840.000 huishoudens getroffen door een enorme elektriciteitsuitval. De laatste maanden kampten geregeld honderdduizenden woningen met problemen in de stroomvoorziening. Hierdoor moesten geregeld scholen en bedrijven tijdelijk sluiten en ontstonden er verkeersopstoppingen.

Delen van Puerto Rico zitten al maanden zonder elektriciteit. Bekijk hier de gevolgen.

Op 20 september trok orkaan van de vierde categorie Maria over het eiland. Hierbij kwamen meer dan duizend mensen om het leven. Duizenden inwoners ontvluchtten na het natuurgeweld het eiland. De totale schade als gevolg van de storm wordt geschat op 77 miljard euro.

Dat Puerto Rico zo moeizaam opkrabbelt komt doordat het Amerikaanse gebied weinig steun krijgt van de federale overheid. Sinds de ramp regent het kritiek op president Donald Trump, die het natuurgeweld maar bleek vond afsteken bij “een echte ramp als Katrina”, aldus de Republikein. Later klaagde Trump dat hulp aan het eiland een deuk sloeg in het overheidsbudget.