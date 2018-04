PSV verspeelt punten, Jahanbakhsh scoort voor AZ

AZ heeft in een doelpuntrijke wedstrijd tegen Vitesse in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie belangrijke punten binnengehaald. De ploeg won in Alkmaar met 4-3. Nadat Weghorst de score had geopend, toonde Alireza Jahanbakhsh, topscorer in de competitie, zich met drie doelpunten onmisbaar. De Arnhemse treffers waren van Linssen, Matavz en Mount.

PSV heeft twee dagen na de huldiging een opmerkelijke nederlaag maar ternauwernood vermeden. Degradatiekandidaat Roda JC stond voor eigen publiek tot in de 86ste minuut op een 2-1 voorsprong. Jannes Vansteenkiste maakte na 29 minuten het openingsdoelpunt. Lozano maakte kort daarna de gelijkmaker, waarna Gustafson de club uit Kerkrade weer op voorsprong bracht. Jorrit Hendrix bracht de landskampioen met een schot van afstand weer op gelijke hoogte: 2-2.

Heracles heeft op het allerlaatste moment een nederlaag tegen Excelsior voorkomen. De Rotterdammers kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Ali Messaoud. Na een handsbal van Peter van Ooijen op de doellijn, die daarvoor rood kreeg, bracht Mike van Duinen de stand op 2-0. Dat leek tot in de blessuretijd de eindstand te worden. Binnen drie minuten bracht Monteiro Heracles met twee goals weer op gelijke hoogte. Bij het fluitsignaal van Siemen Mulder stond het 2-2.

Woensdag worden in de Eredivisie vijf wedstrijden gespeeld. Feyenoord is te gast bij Willem II en onderin strijdt Sparta tegen NAC.