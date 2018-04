CIA-directeur Pompeo ‘bracht bezoek aan Kim Jong-un’

De beoogde Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft tijdens het Paasweekeinde een geheim bezoek gebracht aan Noord-Korea voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, om te praten over de voorgenomen top tussen Kim Jong-un en president Donald Trump.

Dat hebben Amerikaanse regeringsbronnen dinsdag gezegd, meldt persbureau Reuters. Pompeo, de directeur van de Amerikaanse geheime dienst CIA, is daarmee de hoogste Amerikaanse functionaris die ooit een ontmoeting heeft gehad met Kim.

Het vermeende onderhoud bevestigt het voornemen van Trump om zijn geplande topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider door te zetten. Vorige maand verraste Trump de wereld door een uitnodiging van Kim voor een topontmoeting te accepteren - een stap die leidde tot scepsis over de vraag of er met Noord-Korea valt te onderhandelen over het omstreden kernwapenprogramma van Pyongyang.

Volgens Pompeo zou serieus gesprek met Kim mogelijk zijn

De gesprekken van Pompeo met Kim zouden Trump hebben gesterkt in zijn geloof dat vruchtbare onderhandelingen mogelijk zijn met Noord-Korea, aldus Reuters op basis van een Amerikaanse bron met kennis van de reis. Niettemin is er nog geen lokatie gekozen voor een topontmoeting. Ook is nog geen begin gemaakt met logistieke voorbereidingen.

Het bezoek van Pompeo zou zijn geregeld door de directeur van de inlichtingendienst van Zuid-Korea, in samenwerking met zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot.

Eerder op dinsdag zei Trump tijdens een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe in Florida dat de Verenigde Staten besprekingen voeren met Noord-Korea ,,op uiterst hoog niveau”, ter voorbereiding van de voorgenomen top. Nadat verwarring ontstond over de vraag of hij persoonlijk met Kim had gesproken, zei hij ter verduidelijking: ,,net iets onder het hoogste niveau.”

Tijdens een hoorzitting voor de bevestiging van zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken, als opvolger van Rex Tillerson, zei Pompeo deze week dat hij optimistisch is dat bij de voorgenomen top een koers kan worden uitgezet om tot een diplomatieke oplossing te komen rond Noord-Korea. Hij voegde daar echter aan toe dat niemand de illusie heeft dat de top direct een akkoord kan opleveren.