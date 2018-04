Politie: horeca Amsterdam gevoelig voor witwassers

In de horeca en het vastgoed worden steeds vaker onderhandse leningen verstrekt. Die sectoren zijn daarmee gevoelig voor het risico van witwassen. Dat schrijft de Amsterdamse politie in een trendbeeld dat zij woensdag openbaar maakte.

„Uit signalen van de Directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam blijkt dat de exploitatie van horecagelegenheden en de financiering van vastgoed in toenemende mate met behulp van een informele leningsvorm wordt geregeld: de onderhandse lening”, zo staat het in het trendbeeld dat vorige week vertrouwelijk werd gestuurd naar de politieke partijen die onderhandelen over een nieuw college.

Massale nieuwbouw

Volgens de politie krijgen „goedwillende ondernemers te maken met de verleiding om hun zaak over te dragen in ruil voor een prijs die ver boven de commerciële waarde ligt. Ook criminelen investeren in vastgoed met crimineel geld.” In het stuk wordt gewaarschuwd voor de massale nieuwbouw die Amsterdam voorziet in het westelijk havengebied, waar tot 2040 naar verwachting zo’n 70.000 woningen zullen worden gebouwd. „Het risico bestaat dat deze aankondiging leidt tot interesse van malafide investeerders en een mogelijke toestroom van gelden met onduidelijke herkomst”, aldus het trendbeeld.

De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg zei zaterdag in een interview met NRC dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor deze toestroom van onduidelijke gelden. „Als we nu al concrete aanwijzingen hadden, zouden we dit niet zo hebben opgeschreven, dan zaten we midden in een onderzoek.”

Albanezen

Tot de dreigingen waar de politie voor de komende jaren voor waarschuwt behoren ook de activiteiten van Albanese criminelen. Zij zijn tussen 2012 en 2017 „steeds meer en structureel oververtegenwoordigd in de zware georganiseerde criminaliteit”, aldus het trendbeeld. „Albanese criminelen zijn inmiddels in staat om het volledige proces van import van cocaïne uit Zuid­Amerika tot export via de Rotterdamse haven te leiden.” Ze zijn volgens de politie ook actief in de mensenhandel en -smokkel en het op grote schaal plegen van vermogensdelicten. „Het gebruik van verschillende (valse) identiteiten is een kenmerkende werkwijze, wat de opsporing en vervolging bemoeilijkt. Al deze activiteiten bij elkaar vormen een groot veiligheidsrisico omdat zij een sterk ondermijnend karakter hebben.”

Voet aan de grond

In Groot-Brittannië hebben Albanese bendes een sterkere voet aan de grond gekregen. De National Crime Agency heeft de aanpak deze criminele groeperingen tot nationale prioriteit verheven. De Amsterdamse politie waarschuwt dat deze verscherpte aanpak tot „een waterbedeffect” kan leiden. Ook de Brexit kan er volgens de politie toe leiden dat criminele Albanezen uit Londen vertrekken en naar het vasteland oversteken, „waaronder Nederland”.