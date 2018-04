Opgevoed: Mijn dochters willen geen seksuele voorlichting

Illustratie Martien ter Veen

De kwestie:

Vader: „Mijn dochters van 10 en 12 weigeren enige seksuele voorlichting. Mijn vrouw en ik hebben er boekjes over uit de bibliotheek gehaald, maar daar wilden ze niks van weten. Als er iets over seks in de media voorbijkomt, en we dat als aanleiding nemen om het onderwerp aan te kaarten, halen ze ongeïnteresseerd hun schouders op.

„Ze zeggen dat kinderen over dit onderwerp meer weten dan ouders denken, maar ik kan lastig inschatten hoever hun kennis reikt. Ik wil graag dat ze voorbereid zijn als ze straks bijvoorbeeld onverwachts porno via social media te zien krijgen, maar hoe kunnen we daarover beginnen, als ze niet eens openstaan voor een gesprek over de normale seksuele omgang tussen mensen? Hoe kunnen we onze dochters voorbereiden op een tijd waarin seksualiteit een grotere rol gaat spelen?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl.

Morele aspecten aansnijden

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof.

Stijn Sieckelinck: „Door tv-programma’s als Spuiten en Slikken krijg je het idee dat het taboe op praten over seksualiteit in Nederland verdwenen is, maar dat is niet zo. In gezinnen blijft het een lastig onderwerp. Kinderen vinden het ongemakkelijk dat verhalen over seks uit de mond komen van mensen die hen zelf verwekt hebben.

„Ouders mogen die voorlichting gerust laten als het stroef verloopt. Kinderen komen heus wel aan hun informatie, al is het maar op de middelbare school.

„Wat ouders wel moeten doen is de morele aspecten van seksualiteit aansnijden, en dan zonder dat het expliciet over de daad gaat. Als het zo uitkomt kan het gaan over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Over de #MeToo-discussie. Over de wijze waarop meisjes geportretteerd worden, dat is toch nog vaak als gebruiksartikel. Kortom, gesprekken over hoe mensen omgaan met hun driften en hun grenzen. Dat zal zijn weerslag hebben op hoe meisjes hun eigen lichaam beleven.

„Dergelijke gesprekken zijn belangrijker voor de vorming van seksuele identiteit dan letterlijk uitleggen hoe seks zich voltrekt of wat er zoal in te vinden is.”

Normen en waarden bijbrengen

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

Marga Akkerman: „Ouders mogen zichzelf rustig ontslaan van de verplichting hun kinderen seksuele voorlichting te geven. Kinderen willen het daar doorgaans met hun ouders helemaal niet over hebben, want dat maakt seksuele wezens van hun ouders – daar willen kinderen ab-so-luut niet aan denken, dat vinden ze een smerige gedachte.

„Seksuele voorlichting krijgen kinderen wel tijdens biologieles op de middelbare school. En als uw dochters eenmaal zo ver in hun seksuele ontwikkeling zijn dat ze vragen krijgen over hun veranderende lichaam of seks, zullen ze waarschijnlijk de voorkeur aan hun moeder geven om mee te praten.

„Wat ouders wel samen kunnen doen is de normen en waarden op dit vlak bijbrengen. Hoe gaan we in intieme relaties met elkaar om? Hoe behandel je iemand die verliefd op je is? Hoe maak je een verkering op een nette manier uit?

„Je kunt kinderen niet in detail voorbereiden op per ongeluk porno zien via social media, je kunt ze alleen het gevoel geven dat ze met vragen, welke dan ook, altijd bij je terecht kunnen.”