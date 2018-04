OPCW ontkracht Russische twijfel over Salisbury-monsters

De stof BZ die door het Zwitserse OPCW-laboratorium in het Zwitserse Spiez is aangetroffen bij het onderzoek naar de aanslag op Sergej en Joelia Skripal was onderdeel van de standaard controleprocedure, en niet afkomstig uit Salisbury. Dat heeft de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) woensdag naar buiten gebracht. Volgens de OPCW moeten we “geen splintertje twijfel hebben over de betrouwbaarheid van het systeem van de door de OPCW bevoegde laboratoria”. De Russische theorie dat er mogelijk een andere stof in de monsters was vastgesteld is daarmee ontzenuwd.

De OPCW deed onderzoek naar de stof die de Skripals en een politieman ernstig verwondden. Onderzoekers van het Britse laboratorium in Porton Down hebben vastgesteld dat het ging om een zenuwgas van de soort novitsjok, liet de Britse regering vrijdag weten. Hoewel de OPCW het woord novitsjok niet in de mond neemt, meldde de organisatie dat de onderzoeksresultaten “de bevindingen van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de identiteit van de toxische chemicaliën die gebruikt zijn in Salisbury” bevestigen. Het ging bovendien om een zeer zuiver gif, aldus de OPCW.

Lees meer over de manieren waarop de Russische regering het gebruik van novitsjok in twijfel trok: Rusland vecht terug op andere fronten

Russische twijfel

De monsters die de OPCW heeft verzameld, werden bestudeerd door verschillende laboratoria, waaronder Spiez. Lavrov zei uit betrouwbare bron gehoord te hebben dat in Zwitserland echter geen novitsjok in de monsters was vastgesteld maar BZ, een westers zenuwgas. Het Spiez laboratorium kon daar zaterdag naar eigen zeggen niet direct inhoudelijk op ingaan omdat dat aan de OPCW is. Indirect ontkrachtte het lab de opmerkingen van Lavrov wel:

“We betwijfelen niet dat Porton Down novitsjok heeft geïdentificeerd. [Porton Down] is, net als Spiez, een door de OPCW bevoegd laboratorium. De richtlijnen voor verificatie zijn zo streng dat men de bevindingen kan vertrouwen.”

Het monster waarin het lab in Spiez BZ heeft aangetroffen was een controlemonster, zei het hoofd van het OPCW-laboratorium in Rijswijk Marc-Michael Blum woensdag. “Het heeft verder niets te maken met de monsters die verzameld zijn door het OPCW-team in Salisbury”, aldus Blum. “De labs hebben geen andere chemicaliën vastgesteld.”