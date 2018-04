OM eist vijf jaar cel in misbruikzaak orthodox-joodse school

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen Ephraïm S. De voormalig leraar wordt verdacht van seksueel misbruik van vier leerlingen van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam in 2011 en 2012. De jongens waren destijds tussen de zes en dertien jaar oud. Het OM acht bewezen dat S. twee van de kinderen meermaals anaal heeft gepenetreerd.

S. stond deze week terecht voor de rechtbank in Amsterdam, in eerste instantie vanwege de verdenking van seksueel misbruik van zes kinderen. In twee gevallen vroeg het OM woensdag vrijspraak, omdat het zou gaan om massages, die volgens de wet niet van seksuele aard zijn.

Volgens het OM zijn de vorderingen van drie vermeende slachtoffers voldoende onderbouwd. Zij vragen respectievelijk 10.000, 8.000 en 5.000 euro immateriële schadevergoeding wegens psychisch letsel, opgelopen door het misbruik.

De officier van justitie noemde het „wrang” dat het vermeende misbruik plaatsvond op „de zwaarst beveiligde school die er in Nederland bestaat”. De officier noemde S. „geen goede herder, maar een wolf in schaapskleren” en refereerde aan het religieuze karakter van de school. „Geen God of gebod, Torah of Koran staat misbruik van kinderen toe”.

Een leraar op een orthodox-joodse school wordt verdacht van misbruik van leerlingen. Ouders in de besloten gemeenschap stonden onder druk van de schoolleiding geen aangifte te doen. Lees ook: Ouders deden onder druk van schoolleiding geen aangifte

De eerste verdenkingen tegen S. werden in juni 2012 gemeld. Vier maanden lang weigerde de school de wettelijk verplichte aangifte te doen, ondanks aandringen van de onderwijsinspectie. Pas eind oktober deed de school aangifte, onder druk van de minister van Onderwijs, zo bleek uit onderzoek van NRC. Toen was de verdachte al naar Israël vertrokken. In 2016 werd hij uitgeleverd aan Nederland.

Veel ouders, maar ook enkele leraren zijn zeer kritisch over hoe het Cheider optrad. Het schoolbestuur, zo zeggen zij, vond de eigen reputatie belangrijker dan het lot van leerlingen. In hun ogen reageerde het bestuur niet adequaat op de eerste signalen van misbruik. Leden van het schoolbestuur bagatelliseerde zorgen, verstrekte nauwelijks informatie of hulp en zette ouders onder druk om geen aangifte te doen, vertelden zij NRC. Ook het OM refereerde aan de rol van de school: de belangen die daar speelden „maakten dat belangen van kinderen, ouders en wellicht ook die van verdachte zelf niet, of niet optimaal werden gediend”.

Het bestuur van de joodse school Cheider reageerde volgens betrokkenen „heel laks” op vermoedens van misbruik met leerlingen. Lees ook: School maakt ouders boos en bang

Pedofilie

De verdachte ontkent. In 2012, direct na de eerste melding, had hij het schoolbestuur verteld dat hij wel eens een massage aan kinderen had gegeven, en dat hij foto’s had gemaakt van de buik van kinderen. Maar tijdens de rechtszaak zei hij dat hij de kinderen alleen „kneepjes” in de schouders, had gegeven. „Grensoverschrijdend was dat niet.” Met betrekking tot de foto’s beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Een door de rechtbank ingeschakelde deskundige verklaarde dinsdag dat verklaringen van enkele kinderen door de ouders zouden kunnen zijn beïnvloed. Het OM sprak dat niet tegen, maar vond de verklaringen voldoende betrouwbaar.

Het OM verdenkt S. van pedofilie, een psychiatrische stoornis, zei de officier woensdag. Maar omdat S. niet meewerkte aan psychiatrisch onderzoek kan dat niet worden vastgesteld en vraagt het OM niet om tbs. Wel acht het OM het risico op herhaling „zeer groot” en eist het daarom een langere celstraf. Bovendien wil het dat S. na zijn celstraf vijf jaar lang uit het beroep van leerkracht wordt gezet.

Bij het horen van de eis barstte S. in snikken uit. Donderdag wordt de zitting hervat.