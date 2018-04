OM eist 8.5 miljoen van veroordeelden voor drugshandel

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee veroordeelden die zich jarenlang zouden hebben beziggehouden met drugshandel en witwassen, een bedrag van 8,5 miljoen euro terugbetalen. De twee mannen zouden de miljoenen hebben verdiend met de handel in heroïne en cocaïne.

Uit contante stortingen bleek dat het tweetal voor tonnen aan crimineel geld zou hebben weggezet op bankrekeningen in Turkije. Ook kocht een van de verdachten met contant geld een Mercedes met de waarde van een ton. Justitie heeft al voor enkele miljoenen beslag gelegd op bezittingen in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Curaçao. Als de verdachten niet in staat blijken de miljoenen terug te betalen, worden hun bezittingen verkocht.

Eerdere celstraffen

De twee verdachten werden al eerder veroordeeld tot celstraffen. In 2012 kreeg een van de twee, een 54-jarige man uit Vlaardingen, vijf jaar cel opgelegd omdat hij leiding gaf aan de organisatie achter de drugshandel. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de import van grote hoeveelheden harddrugs naar Nederland.

De andere verdachte, een 49-jarige man uit Rozenburg, kreeg in 2017 een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor deelname aan dezelfde criminele organisatie. De openbaar aanklager eist naast de celstraffen nu ook dat de twee mannen tussen hen het crimineel verdiende geld terugbetalen. De oudste verdachte, de leider van de organisatie, moet ongeveer vijf miljoen terugbetalen. Justitie wil dat de 49-jarige man ruim drie miljoen teruggeeft.

Tal van bedrijven

Volgens het OM hadden de twee tal van bedrijfjes in binnen- en buitenland opgezet om de geldstromen verborgen te houden. Het witwassen ging onder meer via leningen die de verdachten via hun eigen bedrijven aan zichzelf uitkeerden, vermoedt het OM. Daardoor leek het alsof de leningen waren afgesloten bij onafhankelijke partijen, maar in werkelijkheid kregen de verdachten hun eigen criminele geld uitgekeerd.

Het OM benadrukt woensdag dat hun celstraffen niet verlengd worden als ze het geëiste bedrag niet terug kunnen betalen. In dat geval wordt beslag gelegd op toekomstige inkomsten. De eis moet nog aan de rechter worden voorgelegd.