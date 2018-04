Noordbrabants Museum koopt derde Van Gogh

Het Noordbrabants Museum heeft enkele dagen geleden het schilderij Stilleven met flessen en schelp van Vincent van Gogh gekocht. Het doek uit 1884 werd voor 2,5 miljoen euro gekocht uit buitenlands, particulier bezit.

Na een kleine restauratie zal het schilderij vanaf dit najaar te zien zijn in het museum. De aankoop werd gedeeltelijk gefinancierd door een lening van 1,5 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant. De rest van het geld kwam uit sponsoring, een erfenis en het Noordbrabants Museum Fonds.

Het is het derde werk van Vincent van Gogh (1853-1890) dat het Noordbrabants Museum in drie jaar gekocht heeft. Eerder schafte het museum de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen (in 2016) en het schilderij Collse watermolen (in 2017) aan.

Van Gogh woonde vanaf eind 1883 bijna twee jaar in het Brabantse Nuenen. Hij schilderde in die periode negen stillevens. Stilleven met Flessen en schelp is volgens het museum een van de beste stillevens uit deze periode.

Correctie: de lening van de provinicie Noord-Brabant aan het museum bedroeg 1,5 miljoen, niet 2,5 miljoen. Dit is hierboven aangepast.