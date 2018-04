Netflix komt met Nederlandse horrorserie

Netflix werkt aan een Nederlandse horrorserie. Dat heeft de Amerikaanse streamingdienst woensdag bekend gemaakt op een evenement in Rome. De serie, waarvan de naam nog niet bekend is, wordt dit jaar door het Amsterdamse productiebedrijf Pupkin gemaakt, en bestaat uit acht afleveringen van 30 minuten. In 2019 zal de serie wereldwijd beschikbaar zijn op Netflix.

De serie speelt in Amsterdam en gaat over een groep jonge studenten die zonder het te beseffen een verborgen toegang openen naar een demonische wereld uit de Nederlandse Gouden Eeuw.

De laatste jaren richt het Amerikaanse Netflix zich steeds meer op coproducties in het buitenland. De streamingdienst noemt de nieuwe serie „de eerste Nederlandse original”. ‘Originals’ zijn series die exclusief bij Netflix te zien zijn. Eind 2017 kondigde Netflix al een Nederlands-Vlaamse serie aan: Undercover. Deze politieserie over de handel in XTC, ook te zien in 2019, is een co-productie met Vlaams-Nederlandse producenten en de Vlaamse omroep VRT. Undercover wordt geen original genoemd omdat Netflix de uitzendrechten in een aantal Europese landen deelt met andere omroepen.

De meedogenloze Gouden Eeuw

De nieuwe Netflix-serie is bedacht en wordt geproduceerd door regisseur en producent Pieter Kuijpers (Van God Los, Riphagen). „Ik kijk ernaar uit om een serie te maken die twee genres combineert: coming of age en horror”, zegt Kuijpers in een persbericht van Netflix. „De serie hint naar de meedogenloze Nederlandse geschiedenis waar onze welvaart deels op is gebaseerd. Ik vind het een eer om met Netflix samen te werken, een van de grootste en beste spelers in de wereld van drama en film.” Erik Barmack, VP International original series bij Netflix: „Een Nederlandse original stond al een tijdje op onze wensenlijst.”

Michael Leendertse (The Spiral, Van God Los, Smeris) wordt showrunner van de serie, die wordt geschreven door schrijverscollectief Winchester McFly (Bankier van het Verzet, Lois).