Miguel Díaz-Canel enige presidentskandidaat Cuba

De Cubaanse vicepresident Miguel Díaz-Canel wordt de nieuwe president van het socialistische eiland. De Cubaanse regering nomineerde de 57-jarige politicus woensdag als enige kandidaat om de 86-jarige leider Raúl Castro op te volgen, meldt persbureau AP.

Officieel moet het parlement woensdag nog stemmen voor Canel, maar aangezien hij de enige kandidaat is kan de functie hem bijna niet meer ontgaan. Ook stemt het Cubaanse parlement doorgaans met gehele of vrijwel gehele unanimiteit voor overheidsvoorstellen. Donderdag wordt officieel bekendgemaakt dat Canel de nieuwe president is, die die dag direct met zijn nieuwe baan begint.

De keuze voor Canel werd al verwacht. De voormalige ingenieur is sinds 2003 lid van het Politbureau van de regerende Communistische Partij, de enige toegestane partij op het eiland. Hij was van 2009 tot 2012 minister van Hoger Onderwijs en staat te boek als een rechtgeaarde marxist-leninist.

Geen Castro

Canel is de eerste president buiten de familie Castro die het land gaat leiden sinds 1959. Dat laatste jaar verdreef de Cubaanse rebellenleider Fidel Castro de toenmalige president Fulgencio Batista. Ook Raúl Castro en Che Guevara namen deel aan deze gewapende revolutie.

Raúl Castro nam het presidentschap over in 2006, toen zijn broer Fidel zichzelf te oud en broos achtte om staatshoofd te blijven. Hoewel Raúl Castro het presidentschap nu neerlegt, blijft hij wel leider van de Communistische Partij. Ook blijft hij leider van het Politbureau. Verwacht wordt dat hij deze posities tot zeker 2021 zal bekleden en in die hoedanigheid nog veel invloed blijft uitoefenen.