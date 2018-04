‘Meld Misdaad Anoniem verkoopt tips door aan gemeenten’

Het meldpunt Meld Misdaad Anoniem verkoopt tips per stuk door aan gemeenten. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. De stichting achter de kliklijn zou hier in 2016 ongeveer een half miljoen euro aan hebben verdiend.

Negentien gemeenten zouden betalen voor de tips die burgers anoniem via het platform kunnen doorgeven. Gemeenten betalen naast vaste abonnementskosten ook per melding. De hoogte van de abonnementen zou variëren van 22,50 euro tot 47,50 euro. Ook netbeheerders en verzekeraars zouden de autoriteit betalen. Zij zetten de tips vooral bij fraudebestrijding en risico-inschatting in, aldus het weekblad op basis van een rondgang.

Woningfraude

Sinds de oprichting ontving de autoriteit ruim 170.000 tips. Dat leidde tot zo’n 20.000 aanhoudingen, zo valt te lezen op de website. Binnenkomende tips worden door de autoriteit bekeken en beoordeeld. Wanneer een tip bruikbaar is voor een derde partij, bijvoorbeeld in het geval van woningfraude of illegaal afgestapte stroom, zou de melding worden doorverkocht aan een ‘partner’.

Binnenkomende tips gaan over verschillende zaken. Zo kwam in 2017 een recordaantal meldingen over harddrugs binnen, blijkt uit recente cijfers. Ook het aantal meldingen van ‘financieel-economische delicten’ nam dat jaar toe.

‘Kosten dekken’

Het platform zegt de tips te verkopen om de kosten te dekken. In 2003 werd de publiek-private stichting achter het platform, stichting M., opgericht (inmiddels NL Confidential). Het ministerie van Justitie en Veiligheid levert jaarlijks een subsidie van ongeveer een miljoen euro aan de autoriteit en ook het Verbond van Verzekeraars was tot 2012 hoofdsponsor. Nadat deze laatste wegviel, werd gezocht naar nieuwe geldschieters.

Onder meer de politie verwijst burgers door naar het platform om tips over eventuele misdaden of misstanden anoniem te melden. Dit doet zij onder meer in het programma Opsporing Verzocht.