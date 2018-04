Meer dan honderd arrestaties bij inval Duitse bordelen

Bij een gecoördineerde politieactie in Duitsland zijn woensdag 62 bordelen en woningen doorzocht in een onderzoek naar mensenhandel en illegale prostitutie. Daarbij zijn meer dan honderd mensen aangehouden, onder wie een Thaise vrouw van 59 en haar 62-jarige partner die vermoedelijk de kopstukken zijn van een bende mensenhandelaren. De politie onderzoekt gebouwen in onder meer Siegen, Dortmunt, Gelsenkirchen en Düsseldorf.

Het is de grootste inval van de federale politie ooit, meer dan 1.500 agenten zijn betrokken bij de actie. De Duitse politie heeft zeven arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Vervalste visa

De verdachten worden ervan beschuldigd Thaise vrouwen en transseksuelen naar Duitsland te hebben gehaald met vervalste visa, waar ze aan het werk werden gezet als prostituee. Hun inkomsten moesten ze grotendeels afstaan aan de bendeleiders. Vermoedelijk waren vijftien tot twintig mensen betrokken bij de bende. De andere arrestanten zijn vermoedelijk illegaal in het land.

De operatie zal waarschijnlijk tot woensdagmiddag duren. Horst Seehofer, minister van Binnenlandse Zaken, noemt de inval “ongekend”.