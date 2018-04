Dat ik op Gerrit Komrij leek wist ik zo langzamerhand wel, maar ik had er nooit op gereageerd tot ik Geert Mak op een Amsterdams terras mij met grote ogen aan zag staren.

Ik liep op hem af en zei met krakende stem: „Ja, jij dacht dat ik dood was, hè?”

