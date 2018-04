Een jaguarvrouwtje zit in een boomtop in het Mamirauá Sustainable Development Reserve in het Braziliaanse Amazonegebied. Naar schatting leven er zon 10 jaguars per 100 km² in het gebied. Als enige panterachtige leeft de jaguar in Zuid-Amerika, en zijn vlekkenpatroon verschilt van dat van luipaarden en jachtluipaarden: vaak zit er in het midden van de zwarte kring (de 'rozet') nog een zwart vlekje.

Foto Bruno Kelly/Reuters