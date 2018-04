Franse luchtvaartinspectie helpt met onderzoek motorexplosie

De Franse luchtvaartinspectie BEA gaat helpen bij het onderzoek naar de explosie van een motor tijdens een vlucht van een Boeing 737 afgelopen dinsdag. Dat meldt Reuters. Het ongeval kostte een Amerikaanse vrouw het leven.

De motor ontplofte dinsdagochtend tijdens vlucht 1380 van Southwest Airlines tussen New York en Dallas. 149 mensen waren aan boord. De motor werd gebouwd door het Frans-Amerikaanse CFM.

In een verklaring zegt CFM – eigendom van General Electric en het Franse Safran – ook een team te sturen voor het onderzoek. Het bedrijf benadrukt dat de desbetreffende motor – een CFM56-7B – meer dan 350 miljoen vlieguren in totaal heeft gemaakt en “een van de meest betrouwbare en populaire motoren in de geschiedenis van de luchtvaart is.”

Uit het vliegtuig gezogen

Passagier Marty Martinez vertelt aan CNN dat de explosie zo’n dertig minuten na het opstijgen gebeurde. Seconden daarna versplinterde volgens Martinez een raam, waarna aan boord van het vliegtuig paniek uitbrak.

Getuigen vermoeden dat het raam sneuvelde door brokstukken van de ontplofte motor. Een vrouw die bij het raam zat, werd deels naar buiten gezogen. Passagier Alfred Tumlinson zei tegen Reuters dat een andere passagier haar binnen boord probeerde te houden:

“Ze lag uit het vliegtuig. Maar hij kon haar in zijn eentje niet naar binnen trekken, dus iemand anders kwam hem helpen. Samen hebben ze haar weer terug in het vliegtuig gekregen.”

De zwaargewonde vrouw uit Albuquerque (New Mexico) werd tevergeefs gereanimeerd. Zeven andere passagiers raakten lichtgewond. Het vliegtuig maakte een noodlanding op de luchthaven van Philadelphia, waar de brandweer de motorbrand snel kon blussen.

Metaalmoeheid

Volgens de Amerikaanse toezichthouder NTSB wijst een voorlopig onderzoek naar de oorzaak van de explosie richting metaalmoeheid, waardoor een ventilatorblad in een van de motoren afbrak. Metaalmoeheid verzwakt het metaal en kan voorkomen na langdurige en intensieve belasting. Het volledige onderzoek naar de explosie gaat minstens een jaar duren. Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines gaat de komende maand vergelijkbare vliegtuigmotoren inspecteren.

Een voormalige NTSB-inspecteur zegt tegen Reuters dat een ring rond de motor moet voorkomen dat brokstukken het vliegtuig beschadigen. “Dat zal een groot punt worden in het onderzoek: waarom heeft de ring gefaald?”