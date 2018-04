Financiële topvrouw RTL Nederland vertrekt

Vivienne de Leeuw, de financiële topvrouw van RTL Nederland, stapt op. Dat maakt het mediabedrijf woensdag bekend.

De Leeuw vertrekt vanwege een “een verschil van mening over de nieuwe organisatiestructuur die voortvloeit uit de strategische koers die RTL gaat varen”, zo laat ze in een persbericht weten. De Leeuw legt haar functie per direct neer. Haar taken worden tot het eind van het jaar overgenomen door Rik Welling, directeur strategie bij RTL Nederland.

De nieuwe koers wordt donderdag bekendgemaakt, laat RTL Nederland weten.

Tegenvallende resultaten

Het gaat al langer minder met het mediabedrijf. Topman Erland Galjaard vertrekt op 1 mei. Eerder stapte programmadirecteur Marco Louwerens over naar Talpa. Het Voetbal Inside-trio van Genee, Derksen en Van der Gijp vertrok ook naar Talpa TV. Ze gaan daar een vergelijkbaar programma presenteren. Humberto Tan moest begin maart vanwege tegenvallende kijkcijfers vertrekken als vaste presentator van RTL Late Night.

Het mediaconcern RTL zag de omzet overal stijgen, behalve in Nederland, liet topman Bert Habets begin maart weten bij de presentatie van de jaarcijfers. Dat komt door de moeilijke advertentiemarkt en weglopende kijkers. De RTL-zenders verloren in twee jaar tijd gemiddeld 200.000 kijkers per tv-avond. Ook investeert RTL Nederland flink in Videoland, een online videodienst voor abonnees.