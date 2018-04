Doorstart SuperTrash door geheimzinnigheid omgeven

SuperTrash maakt een doorstart. Het failliete modemerk, opgericht door ondernemer Olcay Gulsen, is overgenomen door een groep investeerders. Dat heeft de curator woensdag bekendgemaakt.

Deze investeerders hebben de intellectuele eigendomsrechten overgenomen, net als de voorraden en de inventaris. Ze zijn van plan de SuperTrash-winkels in Breda en Roermond voort te zetten. Of de vestigingen in Laren, Utrecht en Arnhem ook open blijven, wordt „nog onderzocht”.

Geen voornaam

Voor het overige is de doorstart met geheimzinnigheid omgeven. Zo is niet bekendgemaakt wie deze investeerders zijn. Zij willen anoniem blijven, zegt de woordvoerder van de curator. De reden voor hun anonimiteit is onduidelijk. Het bedrag dat zij voor de SuperTrash-boedel hebben betaald, is eveneens onbekend.

Ook over de directeur van het nieuwe SuperTrash is weinig informatie te vinden. Het persbericht vermeldt dat het doorgestarte bedrijf wordt geleid door „de heer Everts”, een „herstructureringsspecialist”. Zijn voornaam wilde de nieuwe directeur wilde liever niet in het persbericht hebben, aldus de woordvoerder van de curator. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het gaat om de 29-jarige Tim Everts. Hij is niet bereikbaar voor vragen.

Gulsen niet betrokken

Oprichter Olcay Gulsen is niet bij de doorstart betrokken, vertelt ze aan de telefoon. „Ik heb direct al tegen de curator gezegd dat ik niet zou aansluiten bij een eventuele doorstart. Ook omdat ik al afstand had genomen van het bedrijf.” Een maand voor SuperTrash failliet ging had Gulsen zich teruggetrokken als bestuursvoorzitter, naar eigen zeggen om meer tijd te besteden aan tv-activiteiten. Ze treedt geregeld op in RTL Boulevard en deed mee aan de laatste editie van Wie is de Mol.

Voor SuperTrash failliet ging, werd ook al geheimzinnig gedaan over wie de eigenaar was. Gulsen bezat een deel van de aandelen, de rest was in bezit van een groepje investeerders, dat ook al anoniem wilde blijven .

Volgende week meer details bekend

De anonieme investeerders die SuperTrash nu doorstarten zijn niet dezelfde als de vorige anonieme eigenaren, verzekert de woordvoerder van de curator. Eerder maakten McGregor en MS Mode na een faillissement wel een doorstart onder de oude eigenaren. Dat stuitte op verontwaardiging, omdat de oude eigenaren zonder schulden en met minder werknemers in de herkansing konden.

Gulsen zegt aan de telefoon dat de oude SuperTrash-investeerders wel met de curator hebben gesproken over een doorstart, maar dat dat „last minute” toch niet is doorgegaan. De woordvoerder van de curator „sluit dat niet uit”, maar kan het ook niet bevestigen.

Hoe het de 150 werknemers van SuperTrash zal vergaan, is nog afwachten. Dat hangt af van hoeveel winkels er uiteindelijk open zullen blijven. Volgende week publiceert de curator naar verwachting zijn eerste faillissementsverslag. Daarin zullen iets meer details bekend worden over het faillissement en de doorstart.